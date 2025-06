Актьор от „Лило и Стич“ почина внезапно седмици след дебюта си

А ктьорът Дейвид Хекили Кенуи Бел, който направи своя дебют в игралния римейк на „Лило и Стич“ миналия месец, е починал внезапно само седмици след премиерата.

Тъжната новина бе съобщена от сестрата му Джейлийн Канани Бел в емоционална публикация във Facebook.

„С натежало сърце споделям, че моят мил, щедър, талантлив, забавен, блестящ и красив малък брат Дейвид Х.К. Бел днес ще бъде в компанията на нашия Небесен Отец“, написа тя в неделя, 15 юни. „Дълго търсех правилните думи, за да опиша радостта, която той носеше — беше истински Принц сред хората — но тази сутрин съдбата ме подтикна да го направя, когато получих предварително насрочен бюлетин по случай Деня на бащата, посветен на мъжете в живота ни“, добави тя.

Джейлийн отбеляза, че неочакваната кончина на брат ѝ е настъпила само „две кратки седмици“, след като той заведе семейството на специална прожекция на „Лило и Стич“, когато филмът излезе по кината.

„Той беше - и завинаги ще остане -ярка и блестяща звезда“, написа още тя. „Наскоро се появи на голям екран в един наистина емблематичен момент от „Лило и Стич“.“

„Предвиди всичко предварително - купи най-добрите места в залата, за да можем всички да гледаме филма заедно на премиерата в Каполей само преди две седмици“, сподели още Джейлийн.

В римейка на „Лило и Стич“ Бел изиграва героя, известен като „Големият хавайски пич“.

Представителката на актьора, Лашоуна Дауни, заяви пред TMZ, че е научила за смъртта му чрез социалните мрежи. Тя описа Бел като „нежен гигант“ и нарече загубата му „сърцераздирателна“ и „тъжна“.

„И аз, както и всички останали, научих за това чрез социалните медии“, каза Дауни. „Това е съкрушително. Той беше един от най-добрите ми таланти и въплъщаваше истинския дух на алоха… нежен гигант.“

Причината за смъртта на Бел все още не е оповестена.

Освен ролята си в римейка на „Лило и Стич“, Бел има участия и в няколко телевизионни сериала, сред които „Magnum PI“ и „Hawaii Five-0“.

Според IMDb, той се е появил като Ману Салани в два епизода на „Magnum PI“ през 2018 и 2019 г., както и като Айзък в епизод от „Hawaii Five-0“ през 2014 г.

Смъртта на Бел идва близо година след загубата на друг популярен актьор от сериалите „Magnum PI“ и „Hawaii Five-0“ — Тейлър Уайли, който изигра ролята на Камекона Тупуола. Уайли почина на 20 юни 2024 г. на 56-годишна възраст.

