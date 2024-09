"Ако не можем да говорим, защо да живеем?"

Е жедневните уроци по английски, които Шабана посещава, са най-хубавата част от нейния ден. Пътуването с автобус в Кабул до частния курс с приятелките й, приказването и смеенето с тях, научаването на нещо ново за един час всеки ден - това е кратка почивка от празнотата, която е погълнала живота й, откакто талибаните превзеха Афганистан, разказва ВВС.

В друга страна Шабана щеше да завърши гимназия следващата година, преследвайки мечтата си да вземе бакалавър по бизнес. В Афганистан тя и всички тийнейджърки са лишени от образование вече три години.

Сега дори малките радости, които правеха живота поносим, са изпълнени със страх, след като беше обявен нов закон, който казва, че ако една жена е извън дома си, дори гласът й не трябва да се чува.

“Когато излизаме, сме уплашени. Когато сме в автобуса, сме уплашени. Не смеем да свалим маските си. Дори избягваме да говорим помежду си, защото ако някой от талибаните ни чуе, може да спре и да ни разпита", казва тя.

Новият закон беше наложен от върховния лидер на талибаните Хайбатула Ахундзада.

Women’s Rights in Afghanistan: A Timeline | Best Countries | U.S. News https://t.co/2XMWCYgXHk Thanks to Joe Biden and Kamala Harris. — Wake Up America (@KuhlmannBill) September 11, 2024

Законът дава на Пропагандата на добродетелта и превенцията на заместник-министерството – талибанската морална полиция - широки правомощия за прилагане на строг кодекс на поведение за афганистанските граждани.

За жените, чиито свободи вече са били унищожени малко по малко от безмилостна поредица от укази, това нанася нов удар.

“Ако не можем да говорим, защо изобщо да живеем? Ние сме като мъртви тела, които се движат наоколо,”казва Шабана.

“Когато научих за новия закон, реших да не посещавам повече курса. Защото ако изляза, ще говоря и тогава може да се случи нещо лошо. Може би няма да се върна вкъщи благополучно. Но тогава майка ми ме насърчи да продължа.”

През трите години след превземането на властта от талибаните стана ясно, че дори ако указите не се налагат стриктно, хората започват да се саморегулират от страх. Жените продължават да се виждат в малки количества по улиците на градове като Кабул, но почти всички от тях сега са покрити от главата до петите в широки черни дрехи или сини бурки и повечето от тях покриват лицата си, въздействието на указ, обявен миналата година.

“Всеки момент се чувстваш като в затвор. Дори дишането стана трудно", каза Наушийн, активист.

До миналата година, когато бяха обявени нови ограничения, тя беше сред малки групи жени, които маршируваха по улиците на Кабул и други градове, борейки се за правата си.

Such strong women of Afghanistan 💪🏽 🇦🇫 Amplify their voices! https://t.co/BmlHj2oCU4 — Helen (@futurestand) September 11, 2024

Протестите бяха жестоко потушавани от талибанските сили многократно, докато не спряха напълно.

Наушийн беше задържана миналата година. “Талибаните ме завлякоха в превозно средство с думите ‘Защо действате срещу нас? Това е ислямска система.’ Заведоха ме на тъмно, страшно място и ме държаха там, обиждайки ме ужасно. Те също ме биха", казва тя разплакана пред ВВС.

“Когато бяхме освободени от ареста, не бяхме същите хора като преди и затова спряхме да протестираме'', добавя тя. “Не искам повече да бъда унижавана, защото съм жена. По-добре е да умреш, отколкото да живееш така.”

Сега афганистанските жени показват несъгласието си, като публикуват видеоклипове на себе си онлайн, с покрити лица, пеейки песни за свободата.

“Нека станем един глас, нека вървим заедно, хванати за ръце и да се освободим от тази жестокост” са редовете на една такава песен.

"‘The world should keep aiding Afghanistan, but talks with the Taliban must include women, or they should stop altogether," says psychologist Karina. How to balance providing aid with ensuring women’s voices are heard? #Afghanistan #WomensRights https://t.co/WVKaqoLlvu — Batseba Seifu (@batseba_Tigray) September 11, 2024

Заместник-говорителят на талибанското правителство Хамдула Фитрат, който отказва да бъде сниман с жена или да седи срещу жена, оправда новия закон, който дойде придружен с обилни препратки към религиозни текстове.

“Законът, одобрен от върховния лидер, е в съответствие с ислямския закон на шериата. Всеки религиозен учен може да провери препратките към него", казва той.

Ширин, учителка, не е съгласна.

“Това е тяхната собствена интерпретация на шериата. Ислямът е дал право и на мъжете, и на жените да избират дали искат да учат и да напредват."

Taliban policies on the general population, including ban on education and restrictions on women's mobility and work.They recently published the PVPV Book of Rules,which even bans women's voices in public spaces. #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/E4jMulMVlU — Zarmeena Abrisham (@Zarmeenabrisham) September 11, 2024

"Ако казват, че гласовете на жените не трябва да се чуват, нека се върнем към историята. Има толкова много жени в ислямската история, които са говорили.”

Ширин е част от мрежа от афганистански жени, управляващи тайни училища, които тихо се бунтуват срещу ограниченията. Тя работи под голям риск и често се налага да премества местоположението на училището за безопасността на ученичките си.

“Всяка сутрин се събуждам с молба към Бог да накара деня да премине безопасно. Когато дойде новият закон, обясних всичките му правила на моите ученички и им казах, че нещата ще бъдат по-трудни. Но съм толкова уморена, че понякога просто искам да крещя", казва тя. “Те не виждат жените като човешки същества, а просто като инструменти, чието единствено място е в дома.”

Карина, психолог, който се консултира с мрежа от тайни училища, преди това ни каза, че афганистанските жени страдат от ‘пандемия от мисли за самоубийство’ поради ограниченията срещу тях.

След обявяването на новия закон тя казва, че е имала скок в обажданията с молба за помощ: “И става все по-трудно да им помагаме.”

“Образованието на нашите сестри е важен въпрос. Опитваме се да разрешим този проблем, който е искане на много от нашите сестри", каза Хамдула Фитрат .

Но три години по-късно наистина ли очакват хората да им повярват?

“Очакваме решение от нашето ръководство. Когато бъде направено, на всички ще ни бъде казано за това, ” отговори той.

От предишни срещи с талибански служители от известно време е очевидно, че в талибанското правителство има разделения по въпроса за образованието на жените, като някои искат то да бъде възобновено. Но базираното в Кандахар ръководство остава неотстъпчиво и не е имало публично разбиване на редиците с диктата на върховния лидер.

Съществуват някои доказателства за разликата във възгледите. Недалеч от Кабул има курс за обучение на акушерки, редовно провеждан от талибанското министерство на общественото здраве.

Повече от дузина жени на около 20 години посещаваха курса, провеждан от старша лекарка. Курсът е смесица от теория и практически сесии.

Afghan women meet in Albania in ‘act of defiance’ against Taliban crackdown https://t.co/07ahGAw6AB — Stuart Moules (@MoulesStuart) September 11, 2024

Учениците не можеха да говорят свободно, но мнозина казаха, че са щастливи, че могат да вършат тази работа.

“Семейството ми се чувства толкова гордо с мен. Оставих децата си у дома, за да дойда тук, но те знаят, че служа на страната. Това работи ми дава толкова много положителна енергия", каза Сафия, една от ученичките.

Мнозина признаха привилегията си, а някои изразиха страх дали дори това може да бъде спряно в крайна сметка. Министерството на здравеопазването на талибаните не отговори на въпроси как ще намерят ученици, които да преминат този курс в бъдеще, ако момичетата не получават официално образование след шести клас.

Законът беше обявен по-малко от два месеца след като талибаните присъстваха на водени от ООН преговори за ангажиране с Афганистан за първи път – среща, от която представители на афганистанското гражданско общество и активисти за правата на жените бяха държани настрана по настояване на талибаните.

Това накара мнозина в международната общност да се запитат дали си струва да приемат условията на талибаните за среща и как може да изглежда бъдещето на ангажимента с тях.

В отговор на новия закон ЕС излезе с остро формулирано изявление, описващо ограниченията като ‘систематични и системни злоупотреби... престъпление срещу човечеството’. ЕСсъщо така каза, че указът създава ‘друга самоналожена пречка за нормализиране на отношенията и признаване от международната общност’.

“Ценностите, изложени в закона, са приети в афганистанското общество. Няма никакви проблеми. Искаме международната общност, особено ООН и други, да зачитат ислямските закони, традиции и ценностите на мюсюлманските общества, каза заместник-говорителят на талибаните Хамдула Фитрат.

Преди по-малко от две седмици Министерството на порока и добродетелта на талибаните заяви, че повече няма да сътрудничи на мисията на ООН в Афганистан поради критиките си към закона.

“Вярвам, че когато става въпрос за помощ, светът трябва да продължи да помага на Афганистан. Но когато става въпрос за разговори с талибаните, трябва да има правило, че във всяка дискусия жените трябва да присъстват. И ако това не може да се случи, те [международната общност] трябва да спрат да говорят с тях", каза психологът Карина.

“Светът трябва да се интересува какво се случва с афганистанските жени, защото ако не стане, този манталитет може лесно да се разпространи в тях, в домовете им.”

