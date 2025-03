AI в Холивуд: Бъдещето на киното или неговият край

В звукозаписно студио, където някога са работили легендите на нямото кино Чарли Чаплин и Мейбъл Норманд, холивудски ръководители, актьори и режисьори отпиваха коктейли, докато обсъждаха явление, което според мнозина е най-големият пробив след радиото: видео, генерирано от изкуствен интелект (AI), пише ВВС.

Но дали AI е бъдещето на киното или неговият край, все още остава предмет на разгорещени дебати.

Само преди две години актьори и сценаристи парализираха Холивуд със стачки, настоявайки за защита от AI и увеличение на заплатите. Днес технологията неусетно се внедрява в телевизията, киното и видеоигрите. Два от филмите, удостоени с награди "Оскар", дори използваха AI в процеса си на създаване.

„AI в Холивуд е неизбежен“, казва Брин Музър, домакин на събитието и съосновател на Moonvalley – компания, създала AI инструмента "Marey". Той подчертава, че технологията им е "чиста", защото заплаща за кадри, предоставени с одобрението на режисьорите.

„Художниците трябва да бъдат част от процеса“, добавя той, аргументирайки, че е по-добре AI инструментите да бъдат разработени в услуга на режисьорите, вместо те да бъдат монополизирани от големи технологични компании.

Изкуственият интелект отдавна е представян като злодей в Холивуд. В "Терминатор" AI, разработен от американската армия, решава, че унищожението на човечеството е неизбежно.

AI was enemy No. 1 during Hollywood strikes. Now it's in Oscar-winning films https://t.co/bLLDKctwFR