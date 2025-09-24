Стрелба срещу миграционен център в САЩ

Н ападател откри стрелба срещу център на Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ в Далас в сряда сутринта, предава Си Ен Ен.
Заподозреният е мъртъв от самонанесена рана с огнестрелно оръжие, заяви министърът на вътрешната сигурност в САЩ Кристи Ноем в X.
"Подробностите все още се разкриват, но можем да потвърдим, че има няколко ранени и загинали", поясни Ноем.
Мотивът за стрелбата е неизвестен, добави тя.
Временно изпълняващият длъжността директор на Службата за вътрешна сигурност и митнически контрол Тод Лайънс коментира по-рано, че поне трима души са били простреляни, като всички те са били откарани в болница.
Полицейски служители поясниха пред Си Ен Ен, че са ранени двама, задържани в центъра, а нападателят е загинал.
There was a shooting this morning at the Dallas @ICEgov Field Office. Details are still emerging but we can confirm there were multiple injuries and fatalities.— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025
The shooter is deceased by a self-inflicted gun shot wound.
While we don’t know motive yet, we know that our ICE…