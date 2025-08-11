Свят

Скандал за плагиатство: Adidas и дизайнерът Уили Чавария се извиниха на Мексико

Adidas вече е установил контакт с представители на Оахака, за да обсъдят „компенсиране на хората, чиито идеи са били присвоени“

11 август 2025, 15:27
Уили Чавария
Източник: Getty

А мериканският моден дизайнер Уили Чавария се извини, след като обувка, създадена от него в сътрудничество с Adidas Originals, бе подложена на критики заради „културно присвояване“.

Моделът Oaxaca Slip-On е вдъхновен от традиционните кожени сандали хуарачи, изработвани от местни майстори в Мексико, пише BBC.

Сред изразилите недоволство беше и президентът на Мексико, според когото обувките са произведени в Китай, без да бъде потърсено мнение или признание за общностите, създали оригиналния дизайн.

В изявление до BBC Чавария заяви:

„Дълбоко съжалявам, че този модел е възприет по този начин и че не беше разработен в пряко и смислено партньорство с хората от Оахака.“

Културното присвояване се описва като „непризнато или неподходящо заимстване на обичаи, практики или идеи от една култура от представители на обикновено по-доминираща култура“.

Президентът на Мексико, Клаудия Шейнбаум, коментира на пресконференция:

„Големите компании често вземат продукти, идеи и дизайни от местните общности.“

Тя допълни, че се търсят правни начини за защита на засегнатите.

Заместник-министърът на културата на Мексико, Марина Нунес, съобщи, че Adidas вече е установил контакт с представители на Оахака, за да обсъдят „компенсиране на хората, чиито идеи са били присвоени“.

В изявление до BBC от Adidas заявиха:

„Признаваме и ценим културното богатство на местните общности в Мексико и значението на тяхното занаятчийско наследство. Моделът Oaxaca Slip-On е вдъхновен от традиции, коренящи се във Вила Идалго Ялалаг. Поднасяме публично извинение и потвърждаваме готовността си за уважителен диалог с общността, който да почете тяхното културно наследство.“

Снимките на черните обувки с отворени пръсти вече са премахнати както от страниците на Adidas в социалните мрежи, така и от профилите на Чавария.

В отделно изявление дизайнерът допълни:

„Винаги съм имал намерение да почета силния културен и творчески дух на Оахака и нейните общности – място, чиято красота и устойчивост са ме вдъхновили. Името Оахака не е просто дума – то носи жива култура, хора и история.“

Той призна, че съжалява, че не е работил съвместно с местните по създаването на обувката:

„Това не отговаря на уважението и партньорския подход, които Оахака, сапотекската общност на Вила Идалго Ялалаг и нейните жители заслужават. Знам, че любовта и доверието не се дават даром – те се печелят с действия.“

До 2024 г. Чавария беше старши вицепрезидент по дизайна в Calvin Klein, а в момента е основател и творчески директор на своя моден бранд.

Агенция „Асошиейтед прес“ съобщи, че в писмо до мексиканските власти, изпратено в петък, Adidas е заявил, че „дълбоко цени културното богатство на коренното население на Мексико и приема критиките като основателни“. Компанията е предложила среща, за да се обсъдят начини за „възстановяване на нанесените щети“ на местните общности.

 

Източник: BBC    
Уили Чавария Adidas Културно присвояване Мексико Сандали хуарачи Мода Дизайн Оахака
