9 месеца по-късно: Откриха жива жена, изчезнала край "Долината на смъртта"

Ж ителка на Северна Каролина беше шокиращо намерена жива девет месеца след като изчезна, а колата ѝ беше открита изоставена близо до Националния парк „Долината на смъртта“ в Калифорния, пише New York Post.

„Офисът на шерифа на окръг Иньо с облекчение съобщава, че Келси Питман е била открита жива в щата Колорадо“, съобщи офисът на шерифа на окръг Иньо във Фейсбук.

Полицията не предостави подробности за това как Питман е изчезнала или къде е прекарала последните девет месеца, преди да бъде открита в три щата разстояние.

„От уважение към нейната неприкосновеност на личния ѝ живот и този на семейството ѝ, няма да бъдат разкривани допълнителни подробности“, добавиха властите.

Семейството на Питман съобщи за изчезването на 33-годишната жена през ноември 2024 г., когато тя е имала контакт с органите на реда в Юта, съобщиха от шерифската служба на окръг Иньо през май.

Депутатите и Националната паркова служба „Долината на смъртта“ започнаха продължило месеци издирване на Питман, след като колата ѝ беше открита в отдалечен район, разположен край магистрала 190, на 9 февруари 2025 г.

Уединеното място е частен имот, наречен „Слаб Сити“, който се намира извън границите на парка и „често използван от къмпингуващите през зимните месеци“, според полицията.

Въпреки това, властите не успяха да намерят никакви „допълнителни физически доказателства“ относно изчезването ѝ след наземни и въздушни претърсвания.

„При пристигането си, заместниците потвърдиха, че превозното средство – Chevrolet HHR от 2009 г. – е регистрирано на името на Келси Питман“, добави шерифската служба на окръг Иньо в неотдавнашното си изявление във вторник. „Обстойното претърсване както на превозното средство, така и на околността обаче не разкри никакви следи от Питман. Това доведе до започване на обширно разследване и издирване на изчезнало лице.“

Между февруари и юни 2025 г. серия от екипи с дронове, водачи на кучета за търсене на трупове и доброволчески екипи за търсене и спасяване търсеха Питман, но не намериха резултат до вторник.

Питман е една от поредица изчезнали хора, открити живи по неочакван начин през последните месеци.

