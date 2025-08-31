60 000 без ток в Украйна: Зеленски с план за ответни удари в Русия

С нощните руски удари с дронове срещу енергийните съоръжения в Северна и Южна Украйна са оставили близо 60 000 потребители без електричество, като президентът Володимир Зеленски обеща ответни удари дълбоко в руска територия, предаде Ройтерс.

Нощна атака: Десетки хиляди в Одеса останаха без електричество

„Ще продължим активните си операции по начина, необходим за отбраната на Украйна. Силите и ресурсите са подготвени. Планирани са и нови дълбоки удари“, заяви Зеленски в социалната мрежа „Екс“ след среща с главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски, но бе да дава подробности за плановете.

A #Russian drone attack overnight damaged a power facility near the southern Ukrainian city of #Odesa, leaving more than 29,000 customers without electricity, the region’s governor says.https://t.co/OLBey0KCBz — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 31, 2025

Най-голямата частна енергийна компания в Украйна - ДТЕК, съобщи, че руски дронове са атакували четири енергийни съоръжения в Одеска област през нощта, а местните власти обявиха, че 29 000 души са били без електричество тази сутрин.

Най-силно засегнат е пристанищният град Чорноморск до Одеса, където са повредени и жилищни и административни сгради, съобщи областният управител Олег Кипер. Той допълни, че „критичната инфраструктура работи на генератори“, както и че един човек е ранен в резултат на нападението.

Във водите близо до голямото и стратегически важно пристанище цивилен кораб за насипни товари, плаващ под флага на Белиз, е претърпял леки щети, след като се е ударил в неизвестно взривно устройство. Според започнати източници екипажът е невредим и съдът е продължил пътя си. Местните медии съобщиха, че по време на експлозията на борда не е имало товар.