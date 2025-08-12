Свят

26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си

Изявлението беше подкрепено от всички страни членки на ЕС, с изключение на Унгария

12 август 2025, 09:33
26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си
Източник: Istock

Д вадесет и шест държавни и правителствени ръководители от Европа заявиха в общо изявление, че украинците трябва сами да определят бъдещето си и че всяко дипломатическо решение трябва да гарантира защитата както на украинските, така и на европейските интереси, пише Reuters

„Смислени преговори могат да се водят само при условия на прекратяване на огъня или значително намаляване на военните действия“, се казва в документа. Лидерите допълват: „Споделяме убеждението, че дипломатическото решение трябва да защитава жизненоважните интереси на Украйна и Европа в областта на сигурността.“

Изявлението, договорено късно в понеделник, 11 август,  и публикувано във вторник, 12 август, беше подкрепено от всички страни членки на ЕС, с изключение на Унгария.

Източник: Reuters    
Украйна Европа Дипломация Прекратяване на огъня Сигурност ЕС Унгария Русия
Последвайте ни

По темата

Побой, заплахи и атаки с коктейл

Побой, заплахи и атаки с коктейл "Молотов": Мъж твърди, че е непрестанно тормозен от бившата си

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Код: ПРОХЛАДА/ПЛАНИНА/ПИЖАМА

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

Володимир Зеленски: Владимир Путин не се готви за мир

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

pariteni.bg
Ford преосмисля процеса на автомобилно производство

Ford преосмисля процеса на автомобилно производство

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Омбудсманът предложи механизъм за заличаване на данни в Централния кредитен регистър

България Преди 4 минути

На 7 август новоизбраният омбудсман Велислава Делчева организира първата си приемна за граждани

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

България Преди 21 минути

Проблемите с водоподаването продължават

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Любопитно Преди 30 минути

Кометата, от която произхожда потокът, не представлява пряка опасност за нашата планета

Мъж отслабна с 20 кг без тренировки, неговите два ежедневни трика

Мъж отслабна с 20 кг без тренировки, неговите два ежедневни трика

Любопитно Преди 39 минути

Американецът Том Капон е свалил 20 килограма за една година и сега тежи 89 кг

,

Вулкан на Камчатка изхвърли пепел на 10 километра височина

Свят Преди 52 минути

Вулканът Ключевская Сопка е най-високият действащ вулкан в Евразия

<p>Какво да ядем и видим в страната на Алпите и фондюто?&nbsp;</p>

БезГранично: Швейцария - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 1 час

Ръководство за българския турист в Швейцария

Разследват причините за катастрофата, при която загина военнослужещ

Разследват причините за катастрофата, при която загина военнослужещ

България Преди 1 час

Инцидентът стана в понеделник следобед между военен джип и лека кола на пътя Елхово - Болярово

Още една жертва след експлозията в завод за стомана в САЩ

Още една жертва след експлозията в завод за стомана в САЩ

Свят Преди 1 час

Най-малко 10 души са ранени и са били откарани в болница

Умишлен палеж в старото военно училище във Велико Търново, има задържан

Умишлен палеж в старото военно училище във Велико Търново, има задържан

България Преди 1 час

Шест пожарни коли и 24 огнеборци се бориха с пламъците

<p>Гледат жалбата на обвинения&nbsp;за мъчения и убийства на животни в Перник</p>

Гледат жалбата на обвинения Красимир Георгиев за мъчения и убийства на животни в Перник

България Преди 1 час

Той беше арестуван заедно с Габриела Сашова през март 2025 г.

Пожарът край Сунгурларе се разгоря отново, каква е ситуацията

Пожарът край Сунгурларе се разгоря отново, каква е ситуацията

България Преди 2 часа

Пострадали и бедстващи няма, а на евакуираните беше осигурен подслон

Снимката е илюстративна

Голям горски пожар в Черна гора, стигна се до принудителна евакуация

Свят Преди 2 часа

Помощ в гасенето оказа и Хърватия, която изпрати свой самолет

Тръмп отложи с още 90 дни по-високите мита върху вноса на стоки от Китай

Тръмп отложи с още 90 дни по-високите мита върху вноса на стоки от Китай

Свят Преди 3 часа

Той подписа заповед за удължаване на примирието до 10 ноември

Ръст на заразените с COVID-19 в България през последните дни

Ръст на заразените с COVID-19 в България през последните дни

България Преди 3 часа

Епидемиолози отчитат, че за седмица диагнозицираните с коронавирус са се увеличили

<p>Трима загинаха при стрелба пред супермаркет в Тексас</p>

Трима загинаха при стрелба пред супермаркет в Тексас, заподозреният е задържан

Свят Преди 3 часа

Нападението става по време на масовото пазаруване за началото на новата учебна година в САЩ

Крис Хемсуърт разкрива как се справя със страха от Алцхаймер и търси смисъла на живота

Крис Хемсуърт разкрива как се справя със страха от Алцхаймер и търси смисъла на живота

Любопитно Преди 3 часа

41-годишният актьор се завръща за втори сезон на „Без граници“, в който се изправя срещу някои от най-дълбоките си страхове

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Анистън сподели съкрушителни подробности за Матю Пери

Edna.bg

Рафаел Надал стана татко за втори път. Коя е Мария - жената до него

Edna.bg

Вратар отказва да напусне ПСЖ

Gong.bg

Ал-Хилал търси нов спортен директор - кандидатите са двама

Gong.bg

Нов скок на заразените с коронавирус в България през последните дни

Nova.bg

Пребит, заплашван и атакуван с коктейл „Молотов“: Мъж от Кюстендил твърди, че е жертва на непрестанен тормоз от бившата си

Nova.bg