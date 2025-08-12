26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си

Д вадесет и шест държавни и правителствени ръководители от Европа заявиха в общо изявление, че украинците трябва сами да определят бъдещето си и че всяко дипломатическо решение трябва да гарантира защитата както на украинските, така и на европейските интереси, пише Reuters.

„Смислени преговори могат да се водят само при условия на прекратяване на огъня или значително намаляване на военните действия“, се казва в документа. Лидерите допълват: „Споделяме убеждението, че дипломатическото решение трябва да защитава жизненоважните интереси на Украйна и Европа в областта на сигурността.“

Изявлението, договорено късно в понеделник, 11 август, и публикувано във вторник, 12 август, беше подкрепено от всички страни членки на ЕС, с изключение на Унгария.