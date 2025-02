24-годишна южнокорейска актриса е намерена мъртва в дома си

Ю жнокорейската актриса Ким Сае-рон е намерена мъртва в дома си в Сеул в неделя, близо две години след като се оттегли от публичното пространство след присъда за шофиране в нетрезво състояние. Тя е на 24 години.

По данни на полицията тялото на Ким е открито от неин приятел. Няма следи от насилие и полицаите разследват обстоятелствата на смъртта ѝ, заяви полицейски служител пред CNN.

Ким започва кариерата си като дете и получава широко признание, включително участие на филмовия фестивал в Кан, за ролята си на момиче, изоставено в сиропиталище, във филма „Чисто нов живот“ от 2009 г.

По-късно се снима в екшън хита от 2010 г. „Човекът от нищото“, мистериозния трилър от 2012 г. „Съседите“ и драмата от 2014 г. „Момиче пред вратата ми“, наред с многобройни роли в киното и телевизията.

Но кариерата на Ким е в застой от април 2023 г., след като съдът в Сеул я признава за виновна за шофиране в нетрезво състояние, когато година по-рано катастрофира с колата си в южнокорейската столица. Ким избягва затвора, но е глобена с около 14 000 долара.

