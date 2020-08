17 август 1999 г. - 17 хиляди жертви на трус в Турция

Н а 17 август 1999 г. точно в 3.05 часа на разсъмване мощно земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер разтърси областта Мармара, в която влиза мегаполисът Истанбул. Земетресението с епицентър Гьолджюк - селище на Мраморно море, трае 45 секунди, но порази най-голямата, най-многолюдната област на Турция.

В катастрофалното земетресение по официални данни загинаха над 17 000 души, а по неофициални данни загиналите са над 50 000, още толкова бяха ранени, хиляди останаха инвалиди, цели жилищни блокове и сгради бяха изравнени със земята.

21 years since Turkey's #17Ağustos1999 earthquake, a date I'll never forget. I spent first half of 1999 in Turkey as a student, and visited a friend and her family in İzmit. Their house was damaged but they survived, thankfully. More than 17,000 did not. https://t.co/KaYouQBHeR