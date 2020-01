Земетресение от 6,8 по Рихтер разтресе Източна Турция

З еметресение с магнитуд 6,8 бе регистрирано в Източна Турция, предадоха световните агенции, като се позоваха на Европейско-Средиземноморския сеизмологичен център.

Четирима турски граждани са загинали, съобщи вътрешният министър Сулейман Сойлу.

Ранените достигаха 225 души, но техният брой може да се увеличи, защото под развалините може да има още хора, заяви Озджан Гюндем, кмет на селището Гюнбала в провинция Елязъг.

Първоначално бе съобщено за трус с магнитуд 6,9. Според американския Геофизичен институт пък трусът е бил с магнитуд 6,7, предаде Франс прес.

Епицентърът е бил близо до град Сивридже, в едноименния окръг, в провинция Евлязъг, предаде Асошиейтед прес. Дълбочината е била 10 километра, посочва Ройтерс. Трусът е бил усетен в Израел, Ирак и Сирия, добавя ТАСС.

Video shows destruction in what appears to be Elazığ, Turkey after 6.8 magnitude earthquake hit the region. #Elazig - pic.twitter.com/hisCgbEERf

Земетресението е било усетено в 20,55 ч. местно време (17,55 ч. по Гринуич).

Турският вътрешен министър Сюлейман Сойлу заяви пред медиите, че "Сивридже е много сериозно засегнат и спасителни екипи отиват натам". Според него са се срутили сгради в района.

Няма данни за пострадали или загинали български граждани, съобщава пресслужбата на българското министерство на външните работи.

По информация на посолството ни в Анкара до момента са пострадали двама души, няма информация за загинали при земетресението. В резултат на него за разрушени няколко сгради.

#Elazig Earthquake of 6.8 magnitudes (24.01.2020):

It is seen that a fire broke out from the collapsed buildings in Elazig due to natural gas leakage. pic.twitter.com/FYtGxGMsCj