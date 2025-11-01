Свят

10-годишно момиче почина от сърдечен удар в училищен двор в Гърция

В медицинския картон на детето не са посочени здравословни проблеми

1 ноември 2025, 13:20
10-годишно момиче почина от сърдечен удар в училищен двор в Гърция
Източник: IStock

Д есетгодишно момиче почина в двора на училището си в Гърция в резултат на сърдечен удар, съобщава в. „Катимерини“.

Трагедията е станала вчера по обяд в 10-о основно училище в Аспропиргос в регион Атика.

Момичето припаднало в двора на училището, докато обикаляло около баскетболното игрище.

Веднага била повикана линейка, която откарала детето с полицейски ескорт до болница, където лекарите опитвали да я съживят в продължение на повече от 20 минути. Според първоначалните констатации момичето е получило сърдечен удар.

Министерството на образованието посочи, че по време на инцидента детето не е участвало в занимания по физическо възпитание, а само е обикаляло около баскетболното игрище.

Според информация на министерството

в медицинския картон на детето не са посочени здравословни проблеми

и то не е имало ограничения за физическа активност.

Източник: БТА/София Георгиева    
дете почина сърдечен удар училище Гърция трагедия момиче Аспропиргос неочаквана смърт здравословни проблеми училищен инцидент
