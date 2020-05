1 млрд. фалшива либийска валута, полемика между САЩ и Русия

В ластите на Малта конфискуваха фалшиви банкноти либийска валута на стойност около 1,1 милиарда долара, произведени от руска фирма, съобщи Франс прес, като се позова на съобщение на американския Държавен департамент, който приветства тази операция.

Банкнотите са били отпечатани от компанията Гознак, която е руска държавна фирма и са били поръчани от "незаконна паралелна структура", се казва в изявлението на Държавния департамент.

"Либийската централна банка, чието седалище се намира в Триполи, е единствената законна централна банка в Либия. Притокът на фалшиви либийски пари, отпечатани от Русия в последните години, обостри икономическите трудности на Либия", се допълва в текста.

