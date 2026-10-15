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Който е добър в бягането е добър и на работа: колегите от BILLA на старта на Софийския маратон

Платена публикация

15 октомври 2026, 18:31
Който е добър в бягането е добър и на работа: колегите от BILLA на старта на Софийския маратон
Източник: BILLA

Н амирам се на Софийския маратон пред щанда на BILLA. В морето от розови тениски веднага се откроява групата спортни ентусиасти в жълти тениски, които пристигат, поздравяват се и загряват. Какво е довело всички на старта в съботната сутрин – питам самите тях.

Те работят на различни позиции и отдели в централния офис, магазините и логистичните бази. Някои ми разказват, че от 26 години са част от екипа на компанията. Има и хора, които от две години са в BILLA, но признават, че динамичната работа в голяма хранителна верига и спортът имат много общо – помагат си взаимно.

„Дисциплина и овладяване на емоциите“, казва Габриела Дичева, асистент на изпълнителния директор на BILLA, попитана какво ѝ дава спортът в работата.

Източник: BILLA

Тя работи основно с Централния офис, но и с колеги от цялата компания. На старта е с двете си дъщери, а след финала иска да види целия отбор на BILLA, защото са супер готини колеги.

Габриела не посочва един човек, който я е довел в отбора. „По-скоро ме мотивира цялото настроение“, казва тя.

Ася Пиxлер е в BILLA от 2014 г. Преминала е през различни позиции, а днес работи в австрийския бизнес отдел и координира собствените марки.

Спортът я е научил на „дисциплина и на това, че до последния момент можеш да обърнеш играта – да не се отказваш“.

Точно дисциплината, според нея, работи и в двете посоки – и в офиса, и на трасето. За първия си маратон я записва колегата ѝ Косян. „Постоянно си обменяме информация колко бягаме. Той ме накара да се запиша за първия си маратон и оттогава не съм спирала.“

„Тези, които се справят добре на трасето, се справят много добре и в работата“, обобщава за качествата на колегите си, а първото, което иска да направи след финиша, е да изпие една вода.

Източник: BILLA

Мария Гиджова от търговския отдел е в BILLA от две години и половина. Това не е първият ѝ маратон. „Когато станеш от стола и от лаптопа, спортът буквално те извежда от ежедневието“, казва тя. „Помага ми с всичко – ментално, физически и психически.“

Към бягането я привлича колегата ѝ Васил Славов. „С него започнахме да спортуваме и да ходим по маратони.“ На трасето Мария вижда друга страна на хората, с които работи всеки ден:

„Виждам още повече хъс и мотивация – не работната, а онази готината, спортната. В работата сме свикнали да се виждаме в една светлина, а тук виждам колегите по различен начин.“

За Ангел Георгиев, който работи в логистичната база на BILLA от две години, тичането е начин да се разтовари. „Освежавам се и съм много по-продуктивен в работата си“, казва той. От работата пък взима „постоянството, хъса и дисциплината“. Никой не го е убеждавал да се включи в отбора: „Аз мотивирах други колеги да се включат.“

Източник: BILLA

Максим е част от BILLA от почти осем години. Спортът му помага най-вече да поема напрежението. „Успявам да го понасям доста по-добре“, казва той. За него работата и бягането не са две напълно различни неща: „Едното е следствие на другото. Работата и спортът ме натоварват по сходен начин и мога да преливам енергията от едното в другото.“

Източник: BILLA

На трасето той вижда у колегите си „истинския спортен дух и професионализма“.

Елена Терзиева работи в BILLA от 26 години. За отбора я мотивират Ася и Явор. За нея спортът носи „упоритост и постоянство“, а на трасето личат още „екипност и постоянство“. „Всички усмихнати хора“, които ще види на края на състезанието, са още една причина да тича към финалната линия.

Отборът на BILLA се присъедини към всички 6300 души, които тръгнаха по маршрута в събота, 10 октомври - откриващия ден на 43-тото издание на Wizz Air Sofia Marathon. Освен от близките си, атлетите на BILLA получиха подкрепа и от изпълнителния директор Албена Георгиева. Всички те пресякоха финалната линия благодарение на своята дисциплина, хъс и отборен дух.

А в понеделник имаха още една причина да кажат на онези колеги, които са пропуснали: „Хайде с нас другия път.“

Източник: BILLA
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