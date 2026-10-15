Руски следователи задържаха главния редактор на „Новая газета“

Г лавният редактор на независимия руски вестник "Новая газета" Сергей Соколов беше арестуван след претърсване на дома му, съобщи днес самото издание, цитирано от Франс прес.
АФП отбелязва, че "Новая газета" е категоризирана от руските власти като "чуждестранен агент".
Русия обискира редакцията на „Новая газета“
Главният редактор на вестника е бил отведен за разпит в Следствения комитет на Руската федерация след претърсването на дома му по дело за незаконно използване на лични данни", съобщи самото издание в Телеграм.
В момента по делото има и още един обвиняем - коментаторът на вестника Олег Ролдугин, посочиха от руските правоохранителни органи.
У главреда "Новой газеты" Сергея Соколова прошел обыск https://t.co/FbwyP7Gqea— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) October 15, 2026