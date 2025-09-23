Световният БВП нараства през първата половина на 2025 г.

М еждународната икономика показва устойчивост през първата половина на 2025 г., но перспективите за 2026 г. сочат забавяне на растежа, инфлационни колебания и нарастващи рискове за финансовата стабилност. Това сочи анализ на Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD).

Световната икономика се разширява по-силно от очакваното през първата половина на 2025 г., подкрепена от активизация на търговията и промишленото производство преди въвеждането на по-високи тарифи, както и от значителни инвестиции в секторите на високите технологии. Въпреки това, на хоризонта се очертават редица предизвикателства, повишаващи се търговски бариери, несигурност в политиката, нарастваща инфлация при хранителните продукти и потенциални рискове за финансовата стабилност, свързани с технологични акции и криптоактиви.

Растеж и търговия

През първата половина на 2025 г. световният БВП нараства с 3,2% на годишна база, подкрепен основно от „front-loading“ – предварителна продукция и търговия преди влизането в сила на новите американски тарифни ставки. Промишленото производство в повечето икономики на страните от Г- 20 надхвърля средното ниво от 2024 г., а инвестициите в технологичния сектор стимулират растежа в САЩ и Япония.

Въпреки това, растежът на частното потребление в САЩ и някои страни от еврозоната като Франция и Италия се забавя. В Китай увеличението на държавните разходи компенсира спада на растежа в сектора на недвижимите имоти и търговските ограничения с САЩ.

Тарифи и инфлация

САЩ увеличават тарифите върху почти всички търговски партньори от май 2025 г., като общият ефективен тарифен процент достига 19,5% – най-високото ниво от 1933 г.

Най-силно засегнати са:

Китай,

Индия и

Бразилия.

Въпреки че пълният ефект от тарифите все още не е усетен, се наблюдава постепенно отразяване върху потребителските цени, особено при стоки с висок вносен дял.

Инфлацията остава упорита в сектора на услугите, а дезинфлацията при стоките се е забавила. По-високите цени на хранителните продукти допринасят за възстановяване на инфлацията на стоките в световен мащаб. В САЩ реалният растеж на заплатите се забавя, а инфлацията остава над целевите нива.

Пазар на труда

В някои икономики се наблюдава омекотяване на пазара на труда – ръст на безработицата и намаляване на броя на обявените работни места спрямо броя на безработните в САЩ, Германия, Австралия, Великобритания и Канада.

Средната продължителност на работния ден намалява в:

Япония,

Канада,

Франция,

Испания и

Великобритания.

Финансови условия и рискове

Финансовите условия се облекчават в развитите и развиващите се икономики, с растящи цени на акции и криптоактиви, ниски спредове (отражение на реалните пазарни условия - бел.ред.)

при корпоративни облигации и подобрено кредитиране. Въпреки това, високите оценки на активи и нарастващите фискални рискове, включително високите дългове на правителствата, остават тревожен фактор. Особено рискови са концентрираните технологични акции и рекордно високата капитализация на криптоактивите – 3,9 трлн. USD към септември 2025 г.

Прогнози за растеж и инфлация

Световният растеж се очаква да забави от 3,3% през 2024 г. до 3,2% през 2025 г. и 2,9% през 2026 г., поради намаляване на „front-loading“ и негативното влияние на по-високите тарифи и несигурността.

В САЩ растежът на БВП се прогнозира да падне от 2,8% през 2024 г. до 1,8% през 2025 г. и 1,5% през 2026 г.

В Еврозоната се очаква да нарасне с 1,2% през 2025 г. и 1,0% през 2026 г.

В Китай ще отчете растеж от 4,9% през 2025 г. и 4,4% през 2026 г.

Инфлацията в икономиките на страните от Г- 20 се очаква да се понижи – от 3,4% през 2025 г. до 2,9% през 2026 г., а основната инфлация в развитите икономики ще остане стабилна около 2,5–2,6%.

Прогнози за отделни икономики