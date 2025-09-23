Пари

Световният БВП нараства през първата половина на 2025 г.

На хоризонта се очертават редица предизвикателства, повишаващи се търговски бариери, несигурност в политиката и нарастваща инфлация

23 септември 2025, 15:47
Източник: iStock

М еждународната икономика показва устойчивост през първата половина на 2025 г., но перспективите за 2026 г. сочат забавяне на растежа, инфлационни колебания и нарастващи рискове за финансовата стабилност. Това сочи анализ на Организация за икономическо сътрудничество и развитие (OECD).

Световната икономика се разширява по-силно от очакваното през първата половина на 2025 г., подкрепена от активизация на търговията и промишленото производство преди въвеждането на по-високи тарифи, както и от значителни инвестиции в секторите на високите технологии. Въпреки това, на хоризонта се очертават редица предизвикателства, повишаващи се търговски бариери, несигурност в политиката, нарастваща инфлация при хранителните продукти и потенциални рискове за финансовата стабилност, свързани с технологични акции и криптоактиви. 

  1. Растеж и търговия 

През първата половина на 2025 г. световният БВП нараства с 3,2% на годишна база, подкрепен основно от „front-loading“ – предварителна продукция и търговия преди влизането в сила на новите американски тарифни ставки. Промишленото производство в повечето икономики на страните от Г- 20 надхвърля средното ниво от 2024 г., а инвестициите в технологичния сектор стимулират растежа в САЩ и Япония. 

Въпреки това, растежът на частното потребление в САЩ и някои страни от еврозоната като Франция и Италия се забавя. В Китай увеличението на държавните разходи компенсира спада на растежа в сектора на недвижимите имоти и търговските ограничения с САЩ. 

Източник: iStock
  1. Тарифи и инфлация 

САЩ увеличават тарифите върху почти всички търговски партньори от май 2025 г., като общият ефективен тарифен процент достига 19,5% – най-високото ниво от 1933 г.

Най-силно засегнати са:

  • Китай,
  • Индия и
  • Бразилия.

Въпреки че пълният ефект от тарифите все още не е усетен, се наблюдава постепенно отразяване върху потребителските цени, особено при стоки с висок вносен дял.   

Инфлацията остава упорита в сектора на услугите, а дезинфлацията при стоките се е забавила. По-високите цени на хранителните продукти допринасят за възстановяване на инфлацията на стоките в световен мащаб. В САЩ реалният растеж на заплатите се забавя, а инфлацията остава над целевите нива.   

 

Източник: iStock
  1. Пазар на труда 

В някои икономики се наблюдава омекотяване на пазара на труда – ръст на безработицата и намаляване на броя на обявените работни места спрямо броя на безработните в САЩ, Германия, Австралия, Великобритания и Канада.

Средната продължителност на работния ден намалява в:

  • Япония,
  • Канада,
  • Франция,
  • Испания и
  • Великобритания. 
Източник: iStock photos/Getty images
  1. Финансови условия и рискове 

Финансовите условия се облекчават в развитите и развиващите се икономики, с растящи цени на акции и криптоактиви, ниски спредове (отражение на реалните пазарни условия - бел.ред.)

при корпоративни облигации и подобрено кредитиране. Въпреки това, високите оценки на активи и нарастващите фискални рискове, включително високите дългове на правителствата, остават тревожен фактор. Особено рискови са концентрираните технологични акции и рекордно високата капитализация на криптоактивите – 3,9 трлн. USD към септември 2025 г. 

Източник: Istock
  1. Прогнози за растеж и инфлация 

Световният растеж се очаква да забави от 3,3% през 2024 г. до 3,2% през 2025 г. и 2,9% през 2026 г., поради намаляване на „front-loading“ и негативното влияние на по-високите тарифи и несигурността.   

В САЩ растежът на БВП се прогнозира да падне от 2,8% през 2024 г. до 1,8% през 2025 г. и 1,5% през 2026 г.   

В Еврозоната се очаква да нарасне с 1,2% през 2025 г. и 1,0% през 2026 г.   

В Китай ще отчете растеж от 4,9% през 2025 г. и 4,4% през 2026 г. 

Инфлацията в икономиките на страните от Г- 20 се очаква да се понижи – от 3,4% през 2025 г. до 2,9% през 2026 г., а основната инфлация в развитите икономики ще остане стабилна около 2,5–2,6%. 

  • Прогнози за отделни икономики
Икономика 2025 2026  Анализ
САЩ  1,8% 1,5% Високи тарифи и намалено нетно имиграционно натоварване забавят растежа; технологичните инвестиции компенсират частично.
Еврозона  1,2%  1,0% Търговски бариери и геополитическа несигурност, компенсирани от лесен кредит и фискална подкрепа в Германия.
Китай  4,9% 4,4% Фискалната подкрепа и държавните разходи компенсират ефекта на тарифите и намаляването на front-loading.
Индия 6,7% 6,2% Подкрепа чрез фискална и монетарна политика; тарифите тежат на износа.
Бразилия  2,3%  1,7%  Множество фактори на растежа намаляват.
Турция  3,2%   3,2% Очаквано стабилизиране на растежа след еднократни ефекти.
Южна Африка 1,1% 1,3% Намаляване на еднократни фактори на растежа

 

 
Източник: oecd    
Световна икономика Икономически растеж Инфлация Финансова стабилност Търговски тарифи Пазар на труда Перспективи 2025-2026 Икономически рискове Високи технологии Глобални прогнози
