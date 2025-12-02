Пари

Високи надценки и ниска конкуренция: КЗК разкри сериозни деформации на пазара на хранителни продукти

2 декември 2025, 14:17
Високи надценки и ниска конкуренция: КЗК разкри сериозни деформации на пазара на хранителни продукти
Източник: iStock photos/Getty images

М еждинният секторен анализ за състоянието на конкуренцията на пазара на хранителни продукти показва сериозни структурни деформации по цялата верига на доставки. Широкомащабното проучване на хранителните стоки изследва цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно. Целта е изводите и препоръките да послужат за обществени консултации, след които да бъдат предложени административни и нормативни мерки за подобряване на конкурентната среда.

„Секторният анализ няма за цел да формира негативни нагласи срещу определени стопански субекти. Той трябва да бъде основа за диалог между всички заинтересовани страни за решаване на проблемите в сектора и структурните деформации“, подчерта председателят на КЗК доц. Росен Карадимов.

КЗК: Търговци на храни надуват цените с 50-90% надценка

Проучването показва, че вертикално свързаните пазари – производство, преработка, търговия на едро и трансгранична търговия, оказват пряко влияние върху конкуренцията на дребно, каза ръководителят на анализа Жельо Бойчев, член на КЗК. Той представи доклада, според който най-сериозни деформации се наблюдават по веригата на доставки при млякото и млечните продукти.

За периода 2020–2024 г. производството на сурово краве мляко спада с 25%, на прясно мляко - с 8%, на сирене - с 9%, на кашкавал - с 14%, на яйца - със 17%, докато вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%. Секторът е силно концентриран, поради което предстои преглед на разрешените концентрации през последните години.

Анализът посочва, че липсата на национални стандарти за качество, недостатъчният институционален контрол, високите производствени разходи и недостигът на работна ръка задълбочават проблемите в производството и преработката.

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

Предмет на анализа е и регионалното покритие и ценовата политика на големите търговски вериги.

България е сред държавите с най-ниски регулаторни бариери за навлизане в сектора – както при откриване, така и при функциониране на нови търговски обекти, показват данните. В редица страни в ЕС регулациите са значително по-рестриктивни, включително ограничения за работно време, местоположение и др. Едни от най-високите бариери има в Австрия и Германия.

За първи път анализът представя „конкурентна карта“ на България по области.

Данните показват динамична конкуренция в големите градове като София и Пловдив, където присъстват множество вериги. В някои области обаче броят на веригите е ограничен до 3 или до 4–5, което води до значителни пазарни позиции и регионални дисбаланси. Анализът показва, че ценовите нива са сравнително едни и същи при повечето търговски вериги в страната при различна покупателна способност на населението. Например в София приходът на човек е 55 000 евро на година, а във Видин – 7 122 евро. 

КЗК ще направи секторен анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост

КЗК изследва ценовата политика на десет големи търговски вериги за юни, юли и август т.г.

Изводът е, че няма данни за съгласувано спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. В същото време се отчитат изключително високи търговски надценки. Те се формират от търговски отстъпки от доставните цени на производителите и от допълнителната надценка над доставната цена, която определят веригите. При млякото най-високите регистрирани надценки достигат до 77%, при сиренето - до 82%, а при кашкавала - до 91%.

Според анализа високите търговски надценки, особено след значителните отстъпки от доставните цени, могат да изкривят пазара, тъй като оказват силен натиск върху производителите, ограничават ценовата им свобода, намаляват рентабилността и затрудняват договарянето с търговските вериги.

КЗК с мащабно проучване за цените на храните

Сред препоръките от междинния доклад са насърчаване на кооперирането, създаване на къси вериги на доставки, въвеждане на национални стандарти за качество, засилен институционален контрол, целево финансиране на преработвателния сектор и по-голяма прозрачност в търговските практики на веригите.

КЗК преминава към задълбочени проучвания в три направления: структурата на пазара на дребно в социално-икономически слабо развити региони с ниска покупателна способност и концентрация на търговци; ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между доставчици и търговци; както и пазарите на производство, преработка и търговия с мляко и млечни продукти.

„Разчитаме чрез диалог с бизнеса и осъзната обществена необходимост да започне процес на саморегулация и възстановяване на конкурентната среда, основано на изводите в доклада. При положение, че не се отчете желание за саморегулация и се констатират евентуални индикации за нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение и проблемни концентрации, КЗК има готовност да се самосезира и да образува съответните производства“, посочи Карадимов.

Източник: Комисия за защита на конкуренцията    
