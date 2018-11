Денис Коутс, основателката и главен изпълнителен директор на британския онлайн букмейкър „Bet365 Group” е получила възнаграждение от 220 милиона паунда (281 млн. долара) за миналата година.

Тази сума е по-висока от възнаграждението, на който и да е от мениджърите на компаниите в индекса S&P 500 в САЩ, което прави Коутс вероятно най-добре платения шеф в света.

Освен това тя си е разделила с други членове на нейното семейство дивиденти за още 80,7 млн. паунда.

Сумите бяха публично оповестени в публикувания тази седмица отчет на Bet365 за изминалата фискална година, приключила на 25 март. Името на 51-годишната Коутс не се споменава, но е ясно, че тя е най-добре платеният мениджър в компанията.

Състоянието ѝ, заедно с парите които споделя със семейството си, се изчислява на около 5,8 млрд. паунда.

Оперативната печалба на Bet365 е скочила с 31% до 660 млн. паунда през миналата фискална година.

Оттогава насам обаче британските власти започнаха политика на увеличаване на данъците върху хазарта и налагане на регулации, които да направят хазартната индустрия по-прозрачна.

В същото време Bet365 навлиза на американския пазар след отмяната на федералната забрана за спортни залози тази година.

