Първият учебен ден на децата на известни българи (СНИМКИ)

В чера учебната година започна за 717 000 ученици. Заради заплахата от коронавируса тържествено откриване имаше само за първокласниците, петокласниците и осмокласниците. Другите ученици се събираха в класните стаи.

А ето и как децата на известните българи посрещнаха 15-ти септември.

Дъщерята на Ваня и Евгения Джаферович - Леа

Леа тази година ще бъде във втори клас. Заради войната в бивша Югославия нейният баща никога не е бил във втори клас. Ето какво разказа той в емоционален пост във "Фейсбук":

"На снимката виждате две поколения Джаферовичи, баща и дъщеря.

Единия от тях, днес започва втори клас, а другият никога не е имал такава възможност.

През 92 година, гражданска война в бивша Югославия стъписва всичките деца и родители, преустановявайки работата на училищата.

Другите неща бяха по-важни, така казаха, а аз не го разбирах тогава, както и до ден днешен не го разбирам.

Една година след това, започнах третия клас, в едно село на 50 км от нашия град. Така и никога не се върнах е моето училище, там където родителите ми, заедно с баба и дядо ми, ме изпратиха с усмивки и сълзи в очите, осъзнавайки, че момчето е пораснало и че започва да пише нова глава в книгата на живота си.



Хубавото е, че животът винаги ти връща по някакъв начин онова, което ти е било отнето и доста пъти съм се убеждавал в това.

Така днес, аз изпращам дъщеря си във втори клас и съм безкрайно щастлив.

Обичам те много Лейче и винаги ще съм до теб, каквото и да става.

Седейки на пейката, усещам призраците на миналото, как минават покрай мен и ме хващат за гърлото. Те винаги са някъде тук. Няма да плача, подяволите...

В главата чувам песента на The Smiths “Please please please...” с преследващ вокал на Мориси и неповторима китара на Джони Мар.

“Добро време за промяна,

Виж, късметът, който съм имал

Може да накара добър човек да стане лош..

Така че, моля Те, моля Те, моля Те

Позволи ми, позволи ми, позволи ми,

Да получа това, което искам... този път”

(Good time for a change

See, the luck I've had

Can make a good man

Turn bad

So please please please

Let me, let me, let me

Let me get what I want

This time)

Усмихвам се, няма да плача..."

Дъщерята на Ива Екимова - Дара

Дъщерята на Ива Екимова тази година е 12 клас. По този повод нейната майка публикува детска снимка на Дара със следния текст:

"12 години, които отлетяха като миг, като вдишване, като сън!

12 години, 12 първи учебни дни, 12 трепетни вълнения!

Проехтява училищният звънец и емоцията завладява учители, ученици и родители!

И ето ни тук, в последния първи учебен ден!

Сигурна съм, че ти предстоят още много трепети, лобимо мое, единствено съкровище! Тези, обаче, ще останат в сърцето ти, в мислите ти, в най-топлите ти и уютни спомени!

@dara.ekimova пожелавам ти една незабравима учебна година! Нека е успешна и вълнуваща!

Уважавай учителите си, подкрепяй съучениците си, бъди все така борбена и непримирима пред несправедливостите, не отстъпвай пред онова, което противоречи на ценностите и принципите ти!

Бъди и лети! На добър час!

Обичам те!"

Дъщерята на Александър Сано и Нели Атанасова - Ава

Синът на Венета Райкова - Патрик

Ето какво написа Венета Райкова в Инстаграм:

"Здравей 5 клас! Успешна учебна година на всички"

Дъщерята на Биляна Йотовска и Митко Димитров - Никол

Ето какво написа Биляна в Инстаграм:

"На добър час мило дете! 👩🏻‍🏫❤️ #нашетобъдеще"

