Колко полезни могат да бъдат грешките, които допускаме

З а повечето хора провалът е нещо крайно негативно, което трябва да бъде избягвано на всяка цена. Не на такова мнение, обаче, са редица учени, които гледат на неуспехите по съвсем различен начин.

„Провалите са от огромно значение за развитието на науката“, смята Стюарт Файърстийн от Колумбийския университет в Ню Йорк, който от дълги години изучава човешкия мозък. „Когато даден експеримент се провали или не протече по очаквания начин, това разкрива непознати до този момент детайли. Провалът те кара да се замислиш какво точно се е объркало“, отбелязва той. Според Файърстийн, това води до т. нар. „портал на неизвестното“, откъдето се появяват всички стойностни въпроси, които могат да доведат до раждането на нови идеи и извършването на революционни експерименти. „Спокойно можем да кажем, че именно провалите движат науката напред“, заключава Файърстийн.

Подобно било мнението и на великия изобретател Томас Едисон. В една от биографичните книги, разказващи за неговия живот, се споменава как той искал да създаде нов вид батерия. В продължение на пет месеца се трудил неуморно, но без успех. Разказал за това на своя приятел Уолтър Малъри и признал, че е извършил над 9000 експеримента, които се оказали неуспешни. Малъри се изненадал и попитал: „Не е ли срамно, че си положил толкова много усилия, а не си постигнал никакъв резултат?“ Едисон му отвърнал с усмивка: „Но аз имам много резултати! Знам, че няколко хиляди неща не функционират.“ В крайна сметка, Едисон постигнал успех и създал желязно-никеловата акумулаторна батерия, която се превърнала в едно от неговите най-популярни и успешни открития.

Според редица психолози и педагози, подходът на Едисон е нещо, което трябва да бъде приложено и в образователната система. Още от малки, учениците са принудени да запаметяват огромно количество информация за много кратко време. В същото време, тази информация често не е добре систематизирана. „Един от основните проблеми на учебниците е, че в тях се описват само постиженията, но не и провалите преди тях. На практика това означава, че 90% от фактите остават непознати“, отбелязва Файърстийн. Според него, децата трябва да разберат, че откритията са резултат от задаването на различни въпроси и извършването на всевъзможни опити, повечето от които завършват с провал. „Науката не е просто поредица от велики открития, направени от гении, които никога не са допускали грешки. Историята на науката е пълна с грешки“, подчертава Файърстийн.

100 years ago to date, Albert Einstein’s general theory of relativity was confirmed, ushering in a new era of our understanding of the universe. 🧠Today, Einstein’s theories of relativity continue to help us comprehend the world around us. See how: https://t.co/4Ba6VMXKfp pic.twitter.com/nEDEv4c1iq