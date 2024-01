Funky Miracle: Една от групите, които трябва да познавате!

Бижуто на българската инди сцена hug or handshake

Магнетичната Деси Андонова превзема сцената с The Visual Madmen

Funky Miracle е фънк/фюжън група от София, отличаваща се с характерен звук, който съчетава олд скуул влияния и експериментиране със средствата и теченията в музиката на новото време.

Източник: Funky Miracle

В биографията си групата има издадени два албума - Fly (2017) и Edge of time (2019), солидно присъствие на клубната сцена, както и участия на няколко от най-големите европейски фестивали - “Klaipeda Castle Jazz festival”, “So what’s next festival”, “A to Jazz festival”, “Blues’n Jazz rallye” и много други.

Източник: Funky Miracle

Funky Miracle са в състав: Симеон Желязков - вокал Георги Стойков - тромпет Владислав Мичев - тромбон и клавишни Пламен Денчев - клавишни, вокал Илия Колев - китара Евден Димитров - бас китара Радо Казасов - ударни.

Източник: Funky Miracle

Със сигурност една от групите, които трябва да познавате!