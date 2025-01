Woomb: Откривателите на новите музикални хоризонти

С пециални гости на епизод 36 са една от най-оригиналните групи на сцената - Woomb.

В рамките на участието си на Musicology, Woomb едновременно представят докъде са стигнали в сегашния момент от обещаващия си креативен път и подсказват какво може да очакваме от тях в близко бъдеще.

Източник: Радослав Делийчев

Дебютирали през 2023 г. и вече с отдадена аудитория и първи международни изяви, на живо дуото на Георги Линев и Христо Йорданов включва още Иво Димитров (китара), Любослав Илиев (бас), Екатерина Иванова (беквокали), Адриан Николов (барабани).

Епизодът идва малко след появата на To Never Fear the Sun EP в Bandcamp и във всички стрийминг платформи.

Песните в To Never Fear the Sun вече имат дълъг път, а официалната им поява идва след като те са представяни не само из страната, но и на международната сцена: по-рано през 2024-та Woomb направиха първото си балканско турне, а Shape Yourself Around Me стигна до ефира на американското радио след като легендарният музикален журналист Дейвид Фрик я представи в предаването си по Sirius XM. Едноименната песен от албума пък влезе в ефира на KEXP благодарение на легендарния радиоводещ Кевин Коул.

Woomb ще имат участие на един от най-големите световни шоукейси - ESNS в Грьонинген, Холандия през януари (след спечелена награда в конкурс на БНР), MENT в Любляна, Словения през февруари и SXSW в Остин, САЩ, един от най-големите успехи до момента за дуото.

В Грьонинген групата също така ще присъства и като номинирана за музикалните награди на Европейския съюз Music Moves Europe, още едно ниво на международен интерес към тях.

Woomb също така станаха част от селекцията от 10 най-обещаващи имена в музиката за 2025 г. на Kaltblut Magazine.

