„Цар Плъх" представят новото лице на българския алтърнатив рок

Групата вече е част от Projector Plus – селекцията за новата вълна българска музика, която вдъхновява и оставя следа

12 ноември 2025, 10:11

„Цар Плъх“ влизат за първи път в емблематичното Студио 1 на Българското национално радио за специален епизод на MUSICOLOGY LIVE с Marten Roberto. Сцената ще се превърне в арена за сурова енергия, модерно звучене и искрен рок, който не се страхува да казва нещата такива, каквито са.

  • От Bloodrush до „Цар Плъх“ – новото лице на българския алтърнатив
Източник: Радослав Делийчев

Създадена през 2023 г., групата „Цар Плъх“ е естествено продължение на успеха на Bloodrush – една от най-ярките формации на българската алтърнатив сцена. Зад проекта стоят Коста Коларов и Димитър Димов, които този път се впускат в още по-смело звуково пътешествие, заедно с Теодор Чирпанлиев (барабанист на Cool Den) и най-новия им член – Цветан Шангов.

Източник: Радослав Делийчев
  • След разпродадени концерти и фестивали – нова ера за „Цар Плъх“

След като през 2025 г. бандата бележи силен концертен сезон с напълно разпродадени участия и мощно фестивално присъствие, „Цар Плъх“ представят и своя дебютен албум – „Най-после тишина“. Проектът се приема като нова посока за българската алтърнатив сцена – комбинация от шум, смисъл и послание.

Източник: Радослав Делийчев
  • Четири шумни, талантливи и смислени музиканта

Коста Коларов, Димитър Димов, Теодор Чирпанлиев и Цветан Шангов – това е съставът, който носи енергията на „Цар Плъх“. Групата вече е част от Projector Plus – селекцията за новата вълна българска музика, която вдъхновява и оставя следа.

Гледайте „Цар Плъх“ в MUSICOLOGY LIVE

Не пропускайте да гледате MUSICOLOGY LIVE с Marten Roberto тази събота – вашето място за ексклузивни изпълнения на най-добрите и популярни български музиканти, само по Радио София.

👉 Радио София подкрепя качествената българска музика. Подкрепете я и вие!

🔗 Follow Musicology: https://bit.ly/3zwYJZF

Автор: Мартен Роберто
Цар Плъх MUSICOLOGY LIVE Български алтърнатив Рок музика Студио 1 БНР Дебютен албум
