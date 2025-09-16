"Малко след": Столичните легенди Тромбоби и Жлъчката с нов албум

“Миро Иванов Tрио” – музиката на едни от най-добрите музиканти у нас

MUSICOLOGY LIVE се завръща с епизод 41!

В него Столичните артисти Тромбоби и Жлъчката обединяват сили, за да ни представят един малко по-различен хип-хоп албум, озаглавен "Малко след".

Необичайно светъл и хармоничен, албумът има за лайтмотив преодоляването на житейските трудности насред рушащия се в България обществен договор. Преливането от лични откровения към общочовешки теми, от сериозно към иронично става бързо и без предупреждение.

Звученето е смес между хип-хоп, фънк и соул, обичайна територия за Тромбоби, който обаче се представя в нова светлина с всеки инструментал. Малко по-различен заварваме и Жлъчката от So Called Crew. Въпреки по-позитивното си съдържание, лириките се придържат към традицията на столичното емси да жонглира едновременно с техника, поетичност и вербални заигравки, държейки на индивидуалния облик на всяка една песен.

Музиката в албума е изцяло дело на Тромбоби, а текстовете са на Жлъчката.

Обложката на албума изобщо не е случайна. Фотографията на Велко Ангелов е направена в размирната “Нощ на Добревите сопи”. Същата нощ, в която протестите срещу правителството на Жан Виденов оставят ярък отпечатък в историята ни като може би последния истински масов акт на организирано и ефективно недоволство в България.

На сцената с тях излизат изключителните Евден Димитров- EVDN на бас,Васил Вутев - Soulization на барабани и Петър Йотов- Peyotoff на китара .

Гледайте Столичните легенди в новия епизод 41 на знаковото за музикалната сцена предаване Musicology Live с Marten Roberto.

