Звезда от „Игра на тронове“ се ожени на тайна церемония в Лондон

З вездата от „Игра на тронове“ Айзак Хемпстед Райт се е оженил! Актьорът си е разменил клетви на интимна церемония в Лондон, докато бившите му колеги изпращат поздравления

Звездата от „Игра на тронове“ Айзак Хемпстед Райт потвърди, че се е оженил след като е разменил клетви за вярност с половинката си през уикенда, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Актьорът стана известен с ролята си на парализирания Бран Старк в телевизионния сериал на HBO,

която му донесе номинация за наградата Young Artist като Най-добър млад актьор в поддържаща роля в телевизионен сериал.

Сега на 26 години и с университетска степен по невронаука, Айзак сподели поредица снимки от интимната церемония в Лондон, на която сключи брак с партньора си, която нарече просто „М“.

Isaac Hempstead Wright (Bran Stark in #GameOfThrones) and his fiancée are now married!



Congratulations on their new marriage! 💍 pic.twitter.com/3ROC17ta3e — westerosies (@westerosies) October 24, 2025

Подписвайки снимките, той написа: „Най-прекрасният човек, когото някога съм срещал, най-добрият ден в живота ми, най-добрите приятели и семейство, за които можем да мечтаем. Какъв ден, какъв живот – обичам те, М. Огромна благодарност на всички, които направиха този ден толкова специален“.

Кадрите показваха как те излизат от церемонията, докато приятели и семейство хвърлят конфети. След това се качиха на червен лондонски автобус, за да стигнат до приема, където прекараха вечерта с вечеря и танци.

Неговата екранна сестра, Софи Търнър (Санса Старк), възкликна в коментарите: „Поздравления, Айзааааак!!!!!!“. Докато Джон Брадли (Самуел Тарли) добави: „О, приятел!! Поздравления! ❤️“.

Още през 2019 г., когато сериалът приключи, Айзак призна, че не е очаквал героят му Бран да седне на Железния трон в спорния финален сезон. Британският актьор каза за 9Honey, че въпреки това е доволен, че „персонаж с увреждане“ е коронясан за крал. Като се присъединил към екипа на „Игра на тронове“, когато е бил на 12 години, Айзак нямал „и най-малка представа“, че най-младият жив Старк ще стане крал на Андалите, Ройнарите и Първите хора.

„Никой не мислеше, че това ще е Бран – най-малко аз! Затова дори не подозирах“, каза той.

Айзак говори и за гордостта си, че Бран представлява на екрана обществото на хората с увреждания. „Мисля, че е страхотно да има персонаж с увреждане, който печели играта. Какви са шансовете за това? Има дракони и всякакви други неща, а Бран излиза като победител, беше наистина специално“, каза той.