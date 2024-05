Почина актьор от "Игра на тронове"

А ктьорът от "Игра на тронове" Иън Гелдър почина на 74-годишна възраст.

Смъртта му беше обявена от съпруга му Бен Даниелс, който отдаде почит на „най-милото, най-щедрото и любящо човешко същество“.

Ian Gelder, who played Kevan Lannister on Game of Thrones, has passed away at the age of 74 pic.twitter.com/3ZgCWiqnTZ — Winter is Coming (@WiCnet) May 7, 2024

59-годишният Даниелс каза, че Гелдър е бил неговата "абсолютна скала" по време на връзката им от повече от 30 години.

Британският актьор, който изигра Кевън Ланистър в хитовия фантастичен драматичен сериал, беше диагностициран с рак на жлъчните пътища миналия декември.

Бен Даниелс написа в социалните медии: „С огромна тъга и тежко сърце, разбито на милиони парчета, напускам този пост, за да съобщя смъртта на моя скъп съпруг и партньор в живота Иън Гелдър.“

Заедно със съобщението си в Instagram, Даниелс сподели снимка на двойката, която според него е направена на Коледа, след като Гелдер е напуснал болницата.

Гелдър за първи път изигра Кеван Ланистър в първия сезон на "Игра на тронове" през 2011 г.

Ian Gelder, 'Game of Thrones' Actor Who Played Kevan Lannister, Dies at 74 https://t.co/GsC0UfCjDC — Variety (@Variety) May 8, 2024

Той беше по-малкият брат на лорд Тивин Ланистър и беше един от неговите най-верни и доверени офицери в армиите на Ланистър.

След забележимо отсъствие, Гелдър повтори героя си в следващите сезони, срещайки смъртта си в последния епизод на сезон шести.

По време на дългата си десетилетия кариера, актьорът също участва в ролята на г-н Декър в "Torchwood: Children Of Earth", както и като гост в ролята на Чарлз, библиотекарят учен в "His Dark Materials", и Злин в "Doctor Who".

