Кит Харингтън и Роуз Лесли от "Игра на тронове" станаха родители за втори път

Р оди се второто дете на звездите от хитовия сериал „Игра на тронове“ Кит Харингтън и Роуз Лесли, съобщи представител на Харингтън.

36-годишният английски актьор и 35-годишната шотландската актриса са се запознали по време на снимките на известния фентъзи сериал на HBO, който има осем сезона и приключи през 2019 г.

