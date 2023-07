Учените с предупреждение за древните микроби от топящите се ледове

О свобождаването на древни патогени от топящите се ледове и вечна замръзналост може да причини големи екологични щети и мащабна загуба на организми гостоприемници, предупреждават учени, цитирани от ДПА.

Изследователи от Съвместния изследователски център на Европейската комисия и университета "Флиндърс" в Австралия направиха симулирани експерименти, при които дигитални патогени от миналото нахлуват в общности от бактериални гостоприемници. Компютърните симулации показват, че патогените могат да оцелеят и да се развиват в съвременния свят, като около 3% стават доминиращи в новата си среда.

