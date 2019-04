И ндийската армия твърди, че е намерила стъпки от Йети, това разпали вълна от шеги в социалните медии, съобщават Би Би Си и БГНЕС.

Армията публикува в Туитър, че е намерила "мистериозни стъпки на митичния звяр Йети в лагера Макалу” в Хималаите.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 април 2019 г.

Йети е голямо, приличащо на маймуна същество основно свързано с фолклора на Южна Азия.

Няма доказателства, че Йети съществува, но митът остава силен в района.

“The Yeti is a bear” (Reinhold Messner), and most likely a brown bear (scientific researchers):

BBC - Earth - Is the Himalayan Yeti a real animal? https://t.co/L08EqCCoLx — N. Ram (@nramind) 30 април 2019 г.

Армията сега допринася за легендата като споделя снимки на "отпечатъците” в снега в своя официален акаунт в Туитър.

Въпреки, че отпечатъците са намерени на 9 април от армията публикуват снимките сега, след като са решили дали отговарят на ранните теории за него, пише вестник Таймс оф Индия.

Шегите в социалните мрежи не закъсняха. Реагирайки на недоверието на потребителите обаче, от армията заявиха, че "доказателствата” за Йети са били "снимани” и "дадени на експерти по въпроса”. "Ние смятахме, че е разумно (да излезем наяве) и да възбудим научния нрав и да разпалим интереса”, пишат от индийските въоръжени сили.

"Това първо трябва да бъде много внимателно проверено, преди да се твърди нещо толкова нелепо, както всъщност се случва", пише потребител в Туитър.

This must be vetted thoroughly before the decision to declare something as ridiculous as this is made. — Deven_Sailor (@deven_sailor) 30 април 2019 г.

"И аз забелязах стъпки на Йети в Сингапур снощи. Каква случайност!" Шегува се друг потребител в социалната мрежа.

And I spotted Bigfoot's footprints in Singapore last Sunday. What a coincidence! pic.twitter.com/eMzC0rrOuh — Kanishk Samota (@KanishkSamota) 29 април 2019 г.

Йети, познат като голямата стъпка е легендарно същество, което се смята, че населява Хималаите. Истории за хора, които са го виждали идват от Индия, Непал и Бутан.

През 2013 г. британски учен заключи, че Йети може всъщност да е подвид на кафявата мечка.

През 2011 г. ДНК тестова на "пръст на Йети” донесени от Непал преди половин век показаха, че той е човешки.

През 2013 г. при ДНК тест косми, за които се смята, че са на Йети се откри, че те са на антична полярна мечка. Ръководителят на изследването проф. Бриян Сайкс от Оксфорд, заяви че най-вероятното обяснение за мита е хибрид между бели и кафяви мечки.

