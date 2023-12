“Жената е” 2023 – откриваща и създаваща през погледа на списание „Мениджър“

П рез ноември 2023 г. излезе брой 7 на „Жената е“ – традиционното годишно издание на сп. „Мениджър“. Фокус на изданието са дамите, които влизат в значими роли – такива на изобретатели, изследователи, инвеститори, иноватори и инициатори.

Иноваторите са се осмелили да прилагат нови стратегии в управляваните от тях компании или със свой партньор. Инициаторите са се отдали на значими социални каузи. Следват ги изобретателите – дамите, създали или работещи върху нов вдъхновяващ продукт, технология или услуга. Изследователите са тези, търсещи решения за един по-пълноценен живот. За финал списанието представя инвеститорите – жените, които влагат време и ресурси за успеха на другите.

Многоликият лидер

Първата статия в изданието отговаря на въпроса какви са условията в България за развитието на жените лидери. Защо се нуждаем от жени на лидерски позиции? Много висши ръководни екипи на различни организации все още не осъзнават стойността на жените на ключови позиции. Такъв е случаят във всички сектори, включително бизнес, правителство и гражданско общество. Това, което става ясно от последните изследвания обаче, е, че организациите ще процъфтяват все повече, когато и мъжете, и жените заемат управленски и лидерски роли . Разбирането на смисъла и стойността на приобщаването в тези групи и организации е критично и навременно, особено в нашия бързо променящ се свят.

Тихата революция на Клаудия Голдин

Не сте единствените, които се питат коя е Клаудия Дейл Голдин и дали след 93-мата мъже, носители на Нобел за икономика, Академията в Стокхолм просто не реши, че е крайно време да отличи жена.

Голдин е 64-тата жена Нобелов лауреат изобщо и първата самостоятелна носителка на приза за икономически науки. Веднага след като издава книгата си Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women, през 1990 г. става първата жена, получила покана да се присъедини като титулярен професор към департамента по икономика на „Харвард“. „Тя е изключителен икономически историк и първокласен приложен икономист“, казва тогава професор Джефри Г. Уилямсън и добавя, че новата ѝ книга за джендър икономиката „изглежда, може да е класика“.

Забравените в сенките на историята

„Жената е“ се обръща поглед назад в историята , за да разкаже кои са Теодора Райкова-Ковачева, Христина Хранова, Димитрана Иванова, Царица Елеонора Българска и Елисавета Карамихайлова и какъв е техният принос към обществото ни.

Те остават „Непознатите“, „В сенките“, „Забравените“. Това са все част от имена на проекти от последните години, които се опитват да осветлят делата им, но въпреки тях иноваторките, първите, бунтарките и просветителките продължават да бъдат елегантно маргинализирани и удобно премълчавани.

Да застанеш безусловно зад кауза

През това лято София осъмна с няколко билборда със задушаващо послание. „Ако имахме истинска детска болница , Даная може би щеше да е още тук“, казваха те. А зад тях стои Ани Стоянова – майка на 15-годишната Даная, която изгуби битката за живота си, но стана донор и даде шанс за живот на няколко човека. Тя разбира, че болката не намалява, а за да оцелееш, трябва да станеш по-голям от нея. И става – чрез създаването на фондация „Даная“ – нейното обещание, че винаги ще се опитва да прави този свят по-поносим и ще направи всичко по силите си да не допусне друга Даная.

„Жената е“ разказва историите на смелите и силни жени – на тези, които не познават граници и надскачат ежедневно потенциала си, за да открият нови хоризонти пред себе си и обществото. В своя реч пред студентите на Университета Колумбия Мерил Стрийп казва „Жените са по-добри актриси от мъжете. Защо ли? Защото те влизат в роли цял живот и ги играят брилянтно.“