Обезщетение 8 млрд. долара за мъж - пораснали му гърди

С ъдебните заседатели във Филаделфия постановиха американската компания „Johnson & Johnson” да изплати обезщетение от 8 милиарда долара на жител на Мериленд.

Той завел дело, защото производителят не предупредил клиентите за страничните ефекти и рисковете от използването на антипсихотичното лекарство „Риспердал”, съобщава „Уолстрийт Джърнъл”.

Никълъс Мъри в детска възраст от 2003 г. до 2008 г. е приемал лекарството „Риспердал”, предназначено за лечение на биполярно разстройство, но то е показало страничен ефект - увеличаване на тъканите на млечните жлези.

Така мъжът се оказал с пораснали гърди, придали му женски образ. Според ищеца компанията е била запозната с рисковете, но не е уведомила правилно лекарите, предписващи лекарството.

През 2015 г. съдът постанови първата присъда по това дело, като изиска компанията да плати 1,75 милиона долара обезщетение. След обжалване от производителя на лекарства сумата беше намалена до 680 000 долара. Ищецът обаче също обжалва и сега ще трябва получи 8 милиарда с новото решение на съда.

Представители на компанията заявиха, че ще оспорят стойността на обезщетението, целейки „отмяна на тази неоснователна присъда”.

