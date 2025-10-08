Любопитно

"Жабата на ужасите", която чупи костите си за брутална самозащита

Зловещите животни могат да нанесат ‚дълбоки кървящи рани на човека, който ги държи‘

8 октомври 2025, 13:36
"Жабата на ужасите", която чупи костите си за брутална самозащита
Източник: iStock

В  природата съществуват същества, които сякаш са излезли от кошмар или фантастичен филм. Едно от тях е косматата жаба (Trichobatrachus robustus), известна още като „жаба на ужаса“. Този необичаен земноводен обитател на Централна Африка крие защитен механизъм с ужасяващ произход - нокти. 

Острите нокти на косматата жаба бяха забелязани за първи път около 1900 г., но чак след началото на новото хилядолетие учените откриха как тези странни земноводни ги произвеждат – или по-скоро, как ги „щракват“.

Когато е застрашена, косматата жаба (Trichobatrachus robustus) умишлено чупи собствените си кости на пръстите на краката, които след това пробиват кожата, образувайки нокти, подобни на котешки, с които може да драска нападателя си. Не е чудно, че е спечелила прякора „жаба на ужаса“, предаде IFL Science.

Ноктите са рядкост сред земноводните и за разлика от тези при бозайниците, те нямат кератинов слой. Ноктите на жабата-волверин също са преходни, излизат и се прибират в кожата на пръстите. Дали изваждането на ноктите е активен процес, тоест дали костите се връщат обратно, когато жабата е спокойна, не е сигурно, но изглежда, че жабите могат активно да създават ноктите, като чупят собствените си кости.

Изследователи, работещи с жаби-върколаци, наблюдавали как те ги използват, когато биват държани, извивайки телата си и използвайки ноктите си, за да драскат по кожата на човека, който ги държи, с цел да направят разрези. И очевидно могат да бъдат доста брутални.

„Дърел (1954) по-късно предостави първия доклад за боравене с живи Trichobatrachus и повдигна по-вероятната възможност, че тези нокти са за защита, тъй като могат да нанесат дълбоки кървящи рани на човека, който ги държи“, пишат авторите на статия от 2008 г.

„Това твърдение се потвърждава от камерунци, които ловуват Trichobatrachus за храна, използвайки дълги тежки копия или мачете, така че да могат да убият жабите, без да ги докосват и да бъдат наранени.“

Следователно изглежда, че те изпълняват същата функция като много нокти на бозайници, само че с много по-жесток произход. И това не е единствената характеристика на жабите на ужаса, която наподобява върколак.

Жабите на ужаса са известни също като космати жаби заради странните месести нишки, които мъжките развиват по време на размножителния сезон. Това не са косми като тези на главите ни, а дълги нишки от плът, съдържащи кръвоносни съдове, които им позволяват да поемат повече кислород през кожата си, когато дойде време да пазят потомството си.

Възможно е фактът, че са земноводни, да е отчасти причината жабите да могат да изваждат ноктите си по този доста жесток начин, тъй като тази група животни са доста надарени, когато става въпрос за регенерация. Подобен брутален подход към самоотбраната се наблюдава при испанския ребрест тритон, срещан на Иберийския полуостров и в Мароко, който изтласква ребрата си през кожата, когато е застрашен.

Източник: IFL Science    
Космати жаби Жаба на ужаса Самозащита Остри нокти Чупене на кости Земноводни Регенерация Испански ребрест тритон Месни нишки Уникални адаптации
Последвайте ни

По темата

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

Сбогом, романтични къдрици! Амал Клуни с най-горещата прическа на есента

Сбогом, романтични къдрици! Амал Клуни с най-горещата прическа на есента

Новата дневна винетка влиза сила от 1 януари 2026 г. - ето колко ще струва

Новата дневна винетка влиза сила от 1 януари 2026 г. - ето колко ще струва

Барън Тръмп притежава $150 милиона на 19 години – как младият наследник натрупа това богатство?

Барън Тръмп притежава $150 милиона на 19 години – как младият наследник натрупа това богатство?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Skoda чества 130 години с вдъхновена от моторспорта Fabia

Skoda чества 130 години с вдъхновена от моторспорта Fabia

carmarket.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Европейска комисия

България на съд: ЕК стартира 4 наказателни процедури срещу страната ни, иска глоби

България Преди 32 минути

Страната ни е изправена пред сериозни обвинения за непълно или неправилно въвеждане на ключови европейски директиви, засягащи правата на труда, обществената сигурност и защитата на най-уязвимите

Посолството на Израел в София отрече Грета Тунберг да е била изтезавана

Посолството на Израел в София отрече Грета Тунберг да е била изтезавана

България Преди 32 минути

От дипломатическото представителство уверяват, че всички участници в т.нар. флотилия са били третирани с уважение и в пълно съответствие с международното право

<p>Русия ускорява подготовката за война с НАТО: &bdquo;Фаза 0&ldquo; в действие</p>

Русия ускорява подготовката за война с НАТО: „Фаза 0“ в действие, твърди ISW

Свят Преди 54 минути

Оценката на базирания във Вашингтон мозъчен тръст следва твърденията на руското военно разузнаване (SVR), че Лондон планира нападение над украински или чуждестранен цивилен кораб

Еманюел Макрон

Национален дълг дави Франция: Изтича ли времето на Макрон?

Свят Преди 59 минути

Макрон многократно е заявявал, че няма да напусне поста си преждевременно, а Франция сега очаква да види дали може да бъде формирано ново правителство или дали президентът ще трябва да разпусне парламента

Трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия

Трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия

Свят Преди 1 час

Наградата им се присъжда от Кралската шведска академия на науките за "разработването на метало-органични рамки"

<p>Инцидент с учебен самолет край Атина</p>

Учебен самолет катастрофирa край Атина, има ранени

Свят Преди 1 час

Инцидентът е станал по време на излитане на летище "Татои"

Боклукът на София и статията за Борисов в "Уолстрийт джърнъл" скараха депутатите в НС

Боклукът на София и статията за Борисов в "Уолстрийт джърнъл" скараха депутатите в НС

България Преди 1 час

Лидерът на ГЕРБ обясни, че ще прави всичко възможно от щатските санкции да излезе Владислав Горанов

.

Кола блъсна 27-годишна жена на пешеходна пътека във Видин

България Преди 1 час

Тестът с дрегер на водача не е отчел наличие на алкохол

Задържаха 29-годишен мъж от Дунавци, издирван от Германия

Задържаха 29-годишен мъж от Дунавци, издирван от Германия

България Преди 1 час

По информация на полицията мъжът е задържан на 7 октомври

Избраха Емил Радев за докладчик на ЕНП по новата европейска програма „Правосъдие“

Избраха Емил Радев за докладчик на ЕНП по новата европейска програма „Правосъдие“

България Преди 1 час

Програма „Правосъдие“ е част от следващата Многогодишна финансова рамка (2028–2034 г.) и с новото предложение се предвижда повече от двойно увеличение на бюджета ѝ – до 798 млн. евро

Стрелба в Брюксел: 4 души ранени, двама са в критично състояние

Стрелба в Брюксел: 4 души ранени, двама са в критично състояние

Свят Преди 1 час

Прокуратурата е уведомена, а няколко заподозрени са арестувани

,

Израел и „Хамас“ обсъждат размяна на заложници срещу затворници

Свят Преди 1 час

Те следва да бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение по време на продължаващите непреки преговори в Египет

<p>Фон дер Лайен: Русия води целенасочена кампания срещу Европа</p>

Урсула Фон дер Лайен: Русия води целенасочена кампания срещу Европа

Свят Преди 1 час

„Европа трябва спешно да се сдобие със стратегическия капацитет да реагира"

<p>Земята погълна две жилища в Свищов, евакуирани хора</p>

Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, евакуираха обитателите

България Преди 1 час

Те са настанени в общински жилища

Кръвната група: Тя показва рискове от коварни заболявания

Кръвната група: Тя показва рискове от коварни заболявания

Любопитно Преди 1 час

Изследванията показват, че има връзки между кръвната група и няколко различни заболявания

От Скалата до Махершала Али: Най-сексапилните плешиви мъже в Холивуд

От Скалата до Махершала Али: Най-сексапилните плешиви мъже в Холивуд

Любопитно Преди 1 час

Плешивостта никога не е била по-привлекателна

Всичко от днес

От мрежата

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че покривът на Народния театър се отваря

sinoptik.bg

Меган Маркъл отново се изложи публично: Нарочно ли го прави и защо?

Edna.bg

Ева Лонгория и дълбоко деколте: Очаквано добра комбинация (ВИДЕО)

Edna.bg

Пара бадминтонът ни покори Европа: сребро и гордост за България

Gong.bg

Александър Димитров: Бях луд като играч, искам дисциплина, отдаденост и добри взаимоотношения

Gong.bg

Каква помощ от държавата ще получат семействата, засегнати от наводненията по Черноморието

Nova.bg

Обявиха червен код за валежи в Северна България

Nova.bg