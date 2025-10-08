"Жабата на ужасите", която чупи костите си за брутална самозащита

В природата съществуват същества, които сякаш са излезли от кошмар или фантастичен филм. Едно от тях е косматата жаба (Trichobatrachus robustus), известна още като „жаба на ужаса“. Този необичаен земноводен обитател на Централна Африка крие защитен механизъм с ужасяващ произход - нокти.

Острите нокти на косматата жаба бяха забелязани за първи път около 1900 г., но чак след началото на новото хилядолетие учените откриха как тези странни земноводни ги произвеждат – или по-скоро, как ги „щракват“.

Когато е застрашена, косматата жаба (Trichobatrachus robustus) умишлено чупи собствените си кости на пръстите на краката, които след това пробиват кожата, образувайки нокти, подобни на котешки, с които може да драска нападателя си. Не е чудно, че е спечелила прякора „жаба на ужаса“, предаде IFL Science.

Frog of the day is Trichobatrachus robustus, the hairy frog. This species is notable not only for the hairlike protrusions on the sides of males, but for their ability to break their fingers to create fighting claws, and apparently regrow the bone. They are native to Africa. pic.twitter.com/9NlR4dj4Lr — 𝐵𝒶𝓇𝒹𝒶𝒾𝓈𝒶𝓃𝒾𝓈𝓉 𓆙 (@insectbeau) April 3, 2021

Ноктите са рядкост сред земноводните и за разлика от тези при бозайниците, те нямат кератинов слой. Ноктите на жабата-волверин също са преходни, излизат и се прибират в кожата на пръстите. Дали изваждането на ноктите е активен процес, тоест дали костите се връщат обратно, когато жабата е спокойна, не е сигурно, но изглежда, че жабите могат активно да създават ноктите, като чупят собствените си кости.

Изследователи, работещи с жаби-върколаци, наблюдавали как те ги използват, когато биват държани, извивайки телата си и използвайки ноктите си, за да драскат по кожата на човека, който ги държи, с цел да направят разрези. И очевидно могат да бъдат доста брутални.

„Дърел (1954) по-късно предостави първия доклад за боравене с живи Trichobatrachus и повдигна по-вероятната възможност, че тези нокти са за защита, тъй като могат да нанесат дълбоки кървящи рани на човека, който ги държи“, пишат авторите на статия от 2008 г.

„Това твърдение се потвърждава от камерунци, които ловуват Trichobatrachus за храна, използвайки дълги тежки копия или мачете, така че да могат да убият жабите, без да ги докосват и да бъдат наранени.“

The Hairy Frog aka the Horror Frog (Trichobatrachus robustus) is one of the craziest frogs out there. When threatened, the frogs will break the bones in their hands and use them as claws to defend themselves.



📸 wikiuser Gustavocarra

learn more at https://t.co/5m1RBgRvkG pic.twitter.com/2iVOSOtpZQ — Adam is Gone Froggin (@Gone_Froggin) October 30, 2021

Следователно изглежда, че те изпълняват същата функция като много нокти на бозайници, само че с много по-жесток произход. И това не е единствената характеристика на жабите на ужаса, която наподобява върколак.

Жабите на ужаса са известни също като космати жаби заради странните месести нишки, които мъжките развиват по време на размножителния сезон. Това не са косми като тези на главите ни, а дълги нишки от плът, съдържащи кръвоносни съдове, които им позволяват да поемат повече кислород през кожата си, когато дойде време да пазят потомството си.

Възможно е фактът, че са земноводни, да е отчасти причината жабите да могат да изваждат ноктите си по този доста жесток начин, тъй като тази група животни са доста надарени, когато става въпрос за регенерация. Подобен брутален подход към самоотбраната се наблюдава при испанския ребрест тритон, срещан на Иберийския полуостров и в Мароко, който изтласква ребрата си през кожата, когато е застрашен.