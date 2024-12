Кралските ботанически градини през 2024 г.: Зъбати жаби и призрачни палми сред новите видове

Д есетки новооткрити растения и гъби са наречени за първи път през 2024 г. от учени от Кралските ботанически градини в Кю.

Зъбните жаби от Обединеното кралство и катерачите от тропическа Азия са сред списъка от 149 растения и 23 гъби, открити по целия свят.

Сред видовете учените изтъкват призрачна палма от остров Борнео и лиани с аромат на марципан, а сред най-добрите видове е и гъба със скоба, открита в Бъкингамшир.

Д-р Мартин Чик, старши ръководител на изследователския екип на Кю за Африка, заяви, че е „изключителна привилегия“ и „вълнуващо“ да опишеш вид като нов за науката.

Но няколко от тях вече са застрашени от изчезване, като учените обърнаха внимание на загубата на световното биоразнообразие.

„Опустошителната реалност е, че най-често нови видове се откриват на ръба на изчезването и е състезание с времето да се открият и опишат всички. Загубата на биоразнообразие е криза, която засяга всички нас: всеки неизвестен вид, който губим, би могъл да бъде потенциална нова храна или ново лекарство, за чието съществуване дори не сме подозирали“, добави д-р Чик.

Toothy toadstools and ghost palms among new species named in 2024



