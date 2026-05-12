Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

12 май 2026, 10:20
Зеленият преход вече не е само климатична политика. Той се превръща в икономическа и геополитическа трансформация, която променя енергийните пазари, индустриите и конкурентоспособността на държавите.

Как България ще се позиционира в тази нова реалност? Може ли страната ни да се превърне в регионален център за съхранение на енергия? Как бизнесът ще отговори на новите ESG изисквания, CBAM и ускоряващата се декарбонизация?

На 19 май 2026 г. в Интер Експо Център ще се проведе 17-и Зелен и енергиен форум, организиран от списание „Мениджър“. Събитието ще събере представители на институциите, бизнеса, енергийния сектор и технологичната общност, за да обсъдят ключовите теми за бъдещето на енергетиката, икономиката и устойчивата трансформация на България.

Форумът ще започне с разговора: „Визия на България: Енергетика и климат“ с участието на Юлиян Попов, служебен министър на околната среда и водите, "Министерство на околната среда и водите". Модератор е Таня Кръстева, главен редактор, списание "Мениджър".

Сред акцентите в програмата е дискусионният панел „Петрол, газ и редкоземни метали в центъра на геополитическите интереси и къде се позиционира България“ с участието на проф. Светослав Георгиев, директор, "Геологически институт - БАН", Боян Рашев, енергиен експерт, създател на платформата "Mind Your Future", и Пламен Димитров, член на УС, Българско геополитическо дружество.

В keynote презентацията „Енергийните артерии на света: маршрути, зависимости и сигурност“ участие ще вземе Надежда Ганчева, старши анализатор, Програма „Енергетика и климат“, "Център за изследване на демокрацията".

Дискусионният панел „Енергийната трансформация на България“ ще постави фокус върху потенциала на България да стане един от най-големите центрове за съхранение на енергия в Европа, регионалната свързаност, критичната инфраструктура, бъдещето на ядрената енергетика и малките модулни реактори, интеграцията на ВЕИ и защитата на мрежата. Участници са Александър Николов, бивш министър на енергетиката, Атанас Димов, изпълнителен директор на Електрохолд Трейд, и Радослав Миков, партньор, Wolf Theiss.

Темата за устойчивите енергийни източници продължава с keynote презентацията „Потенциалът на геотермалната енергия“ с участието на Георги Стефанов, член на УС, Българска асоциация геотермална енергия.

Сред ключовите теми е и дискусионният панел „Иновации във ВЕИ и съхранение на енергия“, посветен на развитието на фотоволтаичните технологии, предизвикателствата пред ВЕИ сектора и устойчивото балансиране на мрежата. Участие ще вземат Елена Педова, съосновател и управляващ партньор, "Evklips Energy", Мартин Георгиев, главен оперативен директор на Електрохолд Трейд, и Марияна Янева, зам.председател на УС, "Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия". Модератор е Петко Трухчев, преподавател по дисциплината „Енергийна политика“ към катедрата „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС.

Фокус върху дигитализацията поставя разговорът: „Реформи на енергийните пазари и ролята на дигитализацията и AI, който ще разгледа управлението на мрежи, интелигентното потребление и киберсигурността на електроенергийните системи.

Темите за устойчивостта и адаптацията към климатичните промени ще бъдат разгледани във fireside chat: „Енергийна ефективност и адаптация към климата“, посветен на инфраструктурата при екстремни климатични явления, енергийната бедност и реновацията на сгради.

В програмата е включена и keynote презентацията „Климатична адаптация в един разделен свят“.

Сред акцентите е и разговорът: „НПВУ приключва – кои проекти ще се реализират?“ с участието на Мария Недина, служебен заместниĸ министър-председател по европейсĸите средства. Модератор е Иван Нончев, главен редактор на "Мениджър News".

Регулаторните промени и ефектът им върху бизнеса ще бъдат тема на fireside chat: CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), пакета Омнибус и ESG отчитане – бизнесът пред новите правила от 2026 г.“ с участието на Павел Шейтанов, корпоративен трейдър във Vertis Environmental Finance. Модератор е Петко Трухчев, преподавател по дисциплината „Енергийна политика“ към катедрата „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС.

Практическите аспекти на устойчивата трансформация ще бъдат разгледани в презентационния панел „Декарбонизация на бизнеса“, посветен на добрите практики, финансирането и Horizon Europe 2026–2027.

Сред темите в програмата са още: „Депозитната система в България – проблеми и решения“ и разговорът „Визия за Зелен град“ с участието на Симеон Попов, мениджър Връзки с обществеността, "Филип Морис България".

17-и Зелен и енергиен форум е платформа за стратегически диалог и нови партньорства между институциите, бизнеса и експертната общност, които движат устойчивата трансформация на България.

ГЕНЕРАЛНИ ПАРТНЬОРИ: Електрохолд; Aurubis

ОСНОВЕН ПАРТНЬОР: Evklips Energy

С ПОДКРЕПАТА НА: Photomate

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ: Българска стопанска камара; Конфиндустрия България; Българска ветроенергийна асоциация; Асоциация на Специалистите по Управление на Околната Среда; Институт за енергиен мениджмънт; Център за изследване на демокрацията; Френско-българска търговска и индустриална камара.

МЕДИЕН ПАРТНЬОР: Българска национална телевизия

