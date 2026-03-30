Рrivilège du blanc: Защо принцеса Шарлийн наруши черния дрескод пред папата

П ринцеса Шарлийн от Монако беше истинско видение в бяло по време на посещението на папа Лъв XIV в княжеството на 28 март. Проницателните фенове на кралското семейство обаче със сигурност са забелязали нещо необичайно: всички останали присъстващи кралски дами бяха облечени в черно.

Принцеса Каролин от Хановер, нейната дъщеря Шарлот Казираги и снаха ѝ Беатрис Боромео носеха строго черно. На бившата олимпийска плувкиня Шарлийн обаче беше позволено да бъде в бяло. Това е така, защото традицията повелява, че съпругата на действащия суверен трябва да носи именно този цвят в присъствието на главата на Римокатолическата църква.

Защо принцеса Шарлийн носеше бяло?

Правилото има и друг аспект. За събития, на които присъства папата, на кралските дами от католически произход е позволено да носят изцяло бяло – изключение, известно като privilège du blanc (привилегия на бялото). Като съпруга на принц Алберт, 48-годишната Шарлийн избра за случая поръчково палто с колан на талията и дължина до средата на прасеца от Elie Saab. Под него тя носеше бяла рокля от същия дизайнер, съчетана с бели обувки на висок ток и бяла мантия, изцяло в духа на традицията. Дъщерята на Шарлийн – 11-годишната принцеса Габриела – също се присъедини към нея за литургията и беше в тон с майка си. Тя изглеждаше изключително мило в яке и рокля с яка от Elie Saab, съчетани с обувки модел Mary-Jane от Chloe.

За кого се прилага привилегията на бялото?

Въпреки че принцеса Шарлийн беше единствената съпруга на суверен, присъстваща в събота, големите събития с участието на монарси от цяла Европа често показват повече от една кралска дама в бяло. Например миналия май испанската кралица Летиция и белгийската кралица Матилда бяха сред дамите, присъстващи на встъпителната литургия на папа Лъв XIV на площад „Свети Петър“ във Ватикана. Тъй като Монако, Испания и Белгия се управляват от католически суверени, на кралските жени от тези държави беше позволено да носят бяло за случая.

Междувременно Швеция има своя собствена държавна религия. В качеството си на дъщеря на крал Карл Густав – главата на Шведската църква – на престолонаследницата Виктория беше забранено да се появи в бяло редом до колегите си от кралските семейства по време на встъпването в длъжност. Принц Уилям също присъстваше, но ако съпругата му Кейт беше с него, на нея също нямаше да бъде позволено да носи бяло. Причината е, че нейният свекър – крал Чарлз – е главата на протестантската Англиканска църква.