Il privilegio del bianco: Седемте жени, които имат право да носят бяло пред папата

Н аричана le privilège du blanc на френски или il privilegio del bianco на италиански, специалната традиция да носят бели дрехи за среща с папата, е разширена само за определени католически кралици и принцеси и обикновено е запазена за важни събития във Ватикана като частни аудиенции, канонизации, беатификации и специални литургии.

Women are expected to wear black when they meet the pope.



The “privilège du blanc” refers to the right of certain women to wear white when visiting the Roman Pontiff. Only the Queens of Spain, Luxembourg, Belgium, and Monaco and the princess of Piedmont have this honor. https://t.co/Ld8ho4EQY6 pic.twitter.com/UHg5EUrl3t