Защо Индия забрани хитовата социална мрежа TikTok

И ндия забрани десетки китайски приложения за смартфони и достъпа до популярни социални мрежи, след като властите в Делхи обявиха, че приложенията представляват "заплаха за националната сигурност".

Сред забранените е социалната мрежа TikTok, приложението WeChat и видеоигрите Clash of Kings и Mobile Legends.

Списъкът включва поне 59 приложения, всички разработени от китайски компании. В решението се казва, че те "развиват дейност, заплашваща сигурността на държавата и обществения ред".

Забраната идва след тежък граничен инцидент между Индия и Китай, при който бяха убити поне 20 индийски граничари.

Some TikTokers after knowing that TikTok is ban in India pic.twitter.com/MA94to4gfZ

Мерките от своя страна разгневиха редица инфлуенсъри в страната. Те призоваха своите фенове да ги последват в други платформи за социално споделяне и започнаха да публикуват видеоклипове в Instagram и YouTube, съобщи CNN.

Някои от тях заявиха, че са съгласни с действията на правителството и пуснаха "прощални" видеа с #ByeTikTok.

Вчера от TikTok отговориха на забраната на правителството като поискаха то да даде "по-конкретни разяснения" за мотивите си.

Компанията отрече да е споделяла информация за потребителите с което и да било чуждестранно правителство, в това число и китайското.

India's TikTok influencers are urging their fans to follow them on other social media platforms after the government announced a ban on the popular video-sharing app https://t.co/ybLUqkjcp9