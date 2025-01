Заседнали, но не изоставени: Астронавтите на МКС продължават да са в добро настроение

Д вамата астронавти на НАСА, които са заседнали на Международната космическа станция (МКС) от юни 2024 г., заявиха, че не се чувстват като „корабокрушенци“. Първоначално Бари Уилмор и Сунита Уилямс планират да останат в Космоса за осем дни, но се оказаха заседнали на станцията, след като техният космически кораб Boeing Starliner претърпя сериозни технически проблеми и се върна на Земята без тях септември.

Във видео разговор с директорите на НАСА, двамата астронавти са били в добро настроение и са проявили чувство за хумор за нетипичната им ситуация. На въпрос, сравняващ тяхната ситуация с филма „Корабокрушенец“ с Том Ханкс, Уилямс отговори:

"В крайна сметка искаме да се приберем вкъщи", добави тя. „Оставихме семействата си преди доста време."

"Но имаме много работа тук горе и трябва да свършим тези неща, преди да тръгнем".

Непредвиден престой, но не и опасен

Астронавтите също казаха, че все още не са успели да видят горските пожари, разпространяващи се в Калифорния от прозореца на космическата станция поради пътя на тяхната орбита. Но те обещаха да направят снимки на земната повърхност, когато минаваха над американския щат.

Завръщането на Уилмор и Уилямс, и двамата пенсионирани капитани от ВМС, многократно е било отлагано.Миналия месец планираното им завръщане през февруари беше отложено още веднъж поради проблеми с ракетата SpaceX, която щеше да ги вземе.

Астронавтите чакат следващият екипаж на НАСА да пристигне на МКС, за да могат да заемат местата им в ракетата, заедно с астронавта на НАСА Ник Хейг и космонавта на Роскосмос Александър Горбунов.

През август Boeing настоя, че астронавтите "не са заседнали".

Sunita Williams has been residing on the International Space Station for more than 5 months. In a recent photograph, she radiates joy while gazing out at the stunning blue and green hues of Earth below. pic.twitter.com/r4KB8YdmPN