Любопитно

Заради пост срещу Тръмп: Забраниха на известен музикант да влезе в САЩ

Причината се оказа скандална публикация на неговата приятелка в социалните мрежи, насочена срещу Доналд Тръмп, за която тя публично се извини

12 май 2026, 09:12
Източник: iStock

А встралийският изпълнител Keli Holiday бе принуден да прекъсне турнето си в Северна Америка, след като американските власти му отказаха достъп до страната. Причината се оказа скандална публикация на неговата приятелка в социалните мрежи, насочена срещу Доналд Тръмп, за която тя публично се извини, съобщава BBC.

Изпълнителят Keli Holiday (с истинско име Адам Хайд), по-известен като половинката от електронното дуо Peking Duk, вече беше изнесъл няколко концерта в Щатите, преди да отпътува за Торонто, Канада.

Миналия петък той се опитал да се върне обратно за участие в Ню Йорк, но бил „задържан“ на границата. По думите на музиканта, достъпът му е бил отказан, „въпреки че разполага с всички необходими визови документи“.

Постът, който провали турнето

Във вторник партньорката на Хайд – популярната телевизионна водеща Аби Чатфийлд, поднесе своите извинения за видеоклип от юли 2025 г., в който критикува Доналд Тръмп. Тя подчерта, че музикантът изобщо не е знаел за съществуването на въпросния пост.

„Прекарах целия ден задържан на канадската граница и ми беше отказано влизане обратно в САЩ. Все още се опитвам да изясня ситуацията“, сподели Хайд в социалните мрежи през уикенда, малко преди да стане ясно, че ще трябва да се завърне в Австралия.

„Старо видео се върна, за да ме преследва“

Чатфийлд направи изявление, след като в интернет пространството се появиха спекулации, че именно нейната активност в социалните мрежи е причината за черния списък на Хайд.

Във въпросното видео от миналата година тя коментира случая с Луиджи Манджионе – американецът, обвинен в убийството на Брайън Томпсън (главен изпълнителен директор на UnitedHealthcare) през декември 2024 г. Манджионе в момента очаква съдебни процеси на щатско и федерално ниво.

„Едно видео, което публикувах преди година, се върна, за да ме преследва“, каза Чатфийлд, след като стана ясно, че турнето на приятеля ѝ е прекратено. Тя обясни, че думите ѝ са били погрешно разбрани и никога не е призовавала към политическо насилие срещу Доналд Тръмп.

„Искам да поясня, че Адам дори не беше гледал това видео, така че целият хейт към него е абсолютно неоправдан“, добави тя в 10-минутно обръщение.

Социалните мрежи под лупа

Инцидентът се случва само месеци след като САЩ предложиха нови, по-строги правила за туристите. Според тях чуждестранните посетители ще трябва да предоставят история на активността си в социалните мрежи за последните пет години като условие за получаване на входна виза.

Мениджмънтът на Keli Holiday все още не е излязъл с официален коментар по случая.

Източник: BBC    
Keli Holiday САЩ Отказан достъп Доналд Тръмп Социални мрежи Аби Чатфийлд Прекъснато турне Граничен контрол Визови правила Австралийски изпълнител
