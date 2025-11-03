Любопитно

Vivacom пуска три изцяло нови канала: Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, и обновява любимия VIVACOM Arena

 

3 ноември 2025, 15:42
Vivacom пуска три изцяло нови канала: Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, и обновява любимия VIVACOM Arena
Източник: Vivacom

Vivacom пуска три изцяло нови канала – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life и обновява любимия VIVACOM Arena, за още по-вълнуващо преживяване с качествено, разнообразно и премиерно телевизионно съдържание за своите клиенти, подбрано за всички вкусове. С тази стъпка Vivacom значително обогатява съдържанието в иновативната телевизионна платформа EON, като я превръща в още по-пълноценно място за забавление и избор за цялото семейство. Новото портфолио от канали предлага адреналин, смях, емоция и вдъхновение в навечерието на празничния сезон.

Източник: Vivacom

Каналите стартират с изцяло нова визуална идентичност, модерни лога и свежи слогани. Те са обединени от философията за предоставяне на профилирано съдържание за различни аудитории и несравнимо зрителско изживяване. 

Трите нови канала формират допълнителния пакет Arena Select, който дава достъп до изживяване, създадено за зрителите, които искат повече. 

Източник: Vivacom

От 1 до 30 ноември допълнителен пакет Arena Select се предлага на специални и атрактивни условия. На невероятната цена само от 1 € | 1.96 лв. на месец зрителите ще имат достъп до ексклузивно съдържание, лимитирани сериали, премиум филми, документални поредици и риалити формати – подбрани така, че винаги да има какво да се гледа с интерес. 

Източник: Vivacom

„Промяната е част от стратегията на Vivacom за обновяване и развитие на собствените канали и за предлагане на още по-вълнуващо, разнообразно и достъпно съдържание за всички зрители. Щастливи сме, че можем да дадем още повече възможности за избор и забавление, а със специалната оферта за допълнителен пакет Arena Select правим премиум съдържанието по-достъпно от всякога. Зад проекта стои вдъхновен екип, който в последните месеци работи с професионализъм и внимание към детайла, за да предложи на зрителите несравнимо преживяване пред екрана,“ – коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Източник: Vivacom

Един от най-гледаните филмови канали в България, който е сред топ 10 на най-гледаните канали в телевизионната платформа EON за периода от януари 2025 до септември 2025 вкл. –  VIVACOM Arena – е вече с изцяло обновена визуална идентичност, като запазва фокуса върху новото българско кино, документални продукции, филми и сериали от световната сцена, както и всекидневни анимации за най-малките. Сред звездните заглавия този сезон, подбрани за всички поколения зрители, са „Професорът и безумецът” с Мел Гибсън и Шон Пен, българската историческа драма „Воевода”, историята на най-великия футболен играч Пеле и премиерният испански сериал „Черната лагуна“. Каналът е достъпен за всички абонати на Vivacom.

Arena Action ще предложи високо бюджетни холивудски продукции, криминални трилъри, хоръри и психологически драми – истории, които държат зрителя в напрежение от първата до последната минута. Сред премиерните заглавия са световният феномен „Джон Уик“, вдъхновеният от реални събития „Бойна кръв“ и корейският лимитиран екшън сериал „Изчезнали: Другата страна“ (премиера за България).

Arena Comedy ще забавлява зрителите с подбрани филми и ситкоми за цялото семейство. Сред хитовете са „50/50“, както и премиерните за България сериали „Сеня/Федя“, „Последният Магикян“ и „Наздраве“.

Arena Life е канал за зрителите, които ценят дълбочината и смисъла в телевизионното съдържание – с биографични и касови филми, документални поредици за света и космоса, риалити предавания и забавни формати. Сред акцентите през ноември са биографичния „Бохемска рапсодия“ с участието на нашумелия Рами Малек, изпълняващ ролята на легендарния Фреди Меркюри, хитовият корейски сериал „Дяволският съдия“, премиерното за България култово куиз шоу Q.I., както и американските формати „Фермер търси жена“, American Idol и Project Runway, неизлъчвани досега в България.

90% от съдържанието на каналите е с дублаж на български език.

За повече информация – вижте тук

 

Източник: Vivacom    
Vivacom EON платформа Нови канали VIVACOM Arena Arena Select Телевизионно съдържание Премиум съдържание Специална оферта Филми и сериали Развлечение
Последвайте ни
Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Мъж удари шамар на жена след лека катастрофа, със счупен череп е

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Светът е в шок: Емблематичната Синя джамия е сериозно пострадала след смъртоносното земетресение в Афганистан

Ремонт блокира

Ремонт блокира "Дунав мост" при Русе

Сюзън Кабът: Холивудската актриса убита от сина си след афера с крал

Сюзън Кабът: Холивудската актриса убита от сина си след афера с крал

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Защо кучетата не трябва да ядат сладко

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Дяволска сделка&quot;:&nbsp;Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Додик (ОБЗОР)</p>

"Дяволска сделка": Как се стигна до отмяната на санкциите срещу Милорад Додик

Свят Преди 16 минути

Политиката на Додик се смята от мнозина за подкопаваща мира между трите етнически групи в страната

Шофьор с положителна проба за алкохол и наркотици се вряза в патрулка

Шофьор с положителна проба за алкохол и наркотици се вряза в патрулка

България Преди 31 минути

Пробата му за алкохол с дрегер е отчела 2,34 промила

Сред 7 съпрузи - кой е бил най-добрият любовник на Елизабет Тейлър

Сред 7 съпрузи - кой е бил най-добрият любовник на Елизабет Тейлър

Любопитно Преди 57 минути

„Обичам Ричард с всяко влакно на душата си, но не можем да бъдем заедно. Ние сме твърде взаимно разрушителни“, казва Тейлър

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Свят Преди 1 час

Въпреки че Кремъл признава проблемите в сектора, той твърди, че ситуацията е под контрол

,

Фитнес треньор съветва: Как да тренирате в студа, без да навредите на здравето си

Любопитно Преди 1 час

Фитнес треньорката Анастасия Ишченко сподели как правилно да тренирате на открито през студения сезон

<p>КС образува дело за промените в Закона за ДАНС</p>

Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

България Преди 1 час

Досега председател се назначаваше с указ на президента

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Паника в Западна Турция: Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер

Свят Преди 1 час

<p>Премиерите на Русия и Китай разговаряха</p>

Отношенията между Русия и Китай са на "исторически връх" въпреки санкциите

Свят Преди 1 час

Срещата се състоя в една от вилите на държавната резиденция "Сиху“

Премиерът на Валенсия подаде оставка година след потопа с 229 жертви

Премиерът на Валенсия подаде оставка година след потопа с 229 жертви

Свят Преди 1 час

Отказът на Масон подаде оставка досега предизвика масови демонстрации в автономната област от миналия октомври насам

Калин от Big Brother: Не вярвам в приятелството между мъж и жена! (ВИДЕО)

Калин от Big Brother: Не вярвам в приятелството между мъж и жена! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

 

Повдигнаха обвинения срещу извършителя на нападението с нож във влак във Великобритания

Повдигнаха обвинения срещу извършителя на нападението с нож във влак във Великобритания

Свят Преди 1 час

В атаката, извършена в събота вечерта и която според полицията не се разглежда като терористичен акт, бяха ранени 11 души

<p>Руските сили напредват в Покровск</p>

Русия: Напредък в Покровск, нощни удари по ключови обекти

Свят Преди 1 час

Москва заяви, че руските сили са изтласкали войските на Киев от позициите им около друг град - Купянск

ЕК предупреждава Северна Македония: Българите остават извън конституцията, реформите закъсняват

ЕК предупреждава Северна Македония: Българите остават извън конституцията, реформите закъсняват

България Преди 1 час

В годишния доклад на Европейската комисия се подчертава, че въпреки съгласуваната външна политика с ЕС и усилията за реформи, Северна Македония все още не защитава правата на малцинствата и изостава в борбата с корупцията

Трима работници пострадаха при срутване на историческа кула в Рим

Трима работници пострадаха при срутване на историческа кула в Рим

Свят Преди 1 час

Кулата на графовете е висока 29 метра и датира от 13-и век

Верижна катастрофа с автобус на градския транспорт в Бургас

Верижна катастрофа с автобус на градския транспорт в Бургас

България Преди 1 час

Не се съобщава за пострадали при инцидента

Снимката е илюстративна

Как да пестим от храната: 10 съвета срещу високите цени

България Преди 2 часа

Не става дума за лишения, а за оптимизиране! Виж как можеш да продължиш да се храниш добре, да намалиш стреса от растящите цени и да имаш по-голямо спокойствие в семейния бюджет

Всичко от днес

От мрежата

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Тираджията Калин от Big Brother: Съпругата ми беше жертва на сексуално насилие! (ВИДЕО)

Edna.bg

Дженифър Анистън показа новата си любов в Instagram

Edna.bg

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига

Gong.bg

Гласувай за Играч на мача Берое - Локо София

Gong.bg

Ексклузивно пред NOVA: Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард говори пред Николай Дойнов

Nova.bg

Единият от заловените затворници в Ловеч имал 2 месеца до края на присъдата си

Nova.bg