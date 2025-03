Венеция – чудото от кал, вода и дърво, устояло 1604 години

П овечето съвременни сгради са проектирани да издържат около 50 години. Но едно изключително древно инженерно решение е поддържало Венеция на повърхността повече от 1600 години – използвайки само дърво, пише ВВС.

Както всеки местен знае, Венеция е град, обърнат с главата надолу – гора под водата. Построен преди 1604 години, на 25 март, градът се крепи върху милиони дървени пилоти, забити с върха надолу в земята. Тези пилоти, изработени от лиственица, дъб, елша, бор, смърч и бряст, с дължина между 3,5 м и по-малко от 1 м, са носили тежестта на каменни дворци и високи камбанарии векове наред – едно истинско инженерно чудо, използващо силите на физиката и природата.

Днес стоманобетонът и стоманата вършат тази работа, но рядко с такава дълготрайност. „Бетонните или стоманени пилоти са проектирани с живот от 50 години“, казва проф. Александър Пузрин, специалист по геомеханика и геосистемно инженерство в университета ETH в Цюрих. „Разбира се, те може да издържат повече, но стандартът при строителството е 50 години.“ Венецианската система от дървени пилоти впечатлява със своята геометрия, устойчивост и мащаб. Точният брой на дървените колове под града не е известен, но само в основите на моста Риалто има 14 000, а под базиликата Сан Марко – 10 000 дъбови дървета, използвани при построяването й през 832 г.

„Родена съм и съм израснала във Венеция“, споделя Катерина Франческа Изо, професор по химия на околната среда и културното наследство във Венецианския университет. „Знаех, че под сградите има дървета от Кадоре [планинския регион до Венеция], но не разбирах как точно се поставят и използват.“

В миналото батипалите (занаятчиите, които забивали пилотите) извършвали работата ръчно, под ритъма на древни песни, възхваляващи Венеция, нейната републиканска слава и католическа вяра. Днес от тях е останал само един колоритен израз: na testa da bater pai (буквално: „глава, която е добра за набиване на купчини“), който означава „малоумен“.

Пилотите се забивали възможно най-дълбоко, започвайки от външния ръб на конструкцията и придвижвайки се към центъра на основите в спираловидна форма, със средно девет пилота на квадратен метър. Главите им се изрязвали, за да се създаде равна повърхност под морското равнище. Върху тях се поставяли напречни дървени конструкции – затерони (дъски) или мадиери (греди). За камбанарии дебелината им достигала 50 см, а за други сгради – 20 см или по-малко.

Венецианската република бързо осъзнала стратегическата важност на дървесината и започнала да защитава горите си. „Венеция е изобретила горското отглеждане“, казва Никола Маккиони, изследовател от Националния съвет за изследвания на Италия. Първите документирани правила за опазване на горите в Италия датират от 1111 г. и регламентират устойчивата експлоатация на дървесината.

