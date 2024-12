Нов остров изплува до Венеция

В енеция, градът на любовта, вдъхновявал артисти столетия наред, продължава да е изложен на сериозна опасност от климатични промени и наводнения. Италианското правителство, Европейският съюз и безброй активистки организации се борят да забавят необратимото - потъването на града.

Иновативна система за защита от наводнения доведе до непредвидени последици - нов остров изплува в лагуната.

Остров Бакан е малък участък земя, разположен близо до остров Сант'Еразмо в северната част на венецианската лагуна. До него може да се стигне единствено с лодка.

Venice has a new island – here’s how you can visit ithttps://t.co/LizmcH1aCH