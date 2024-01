Вдъхновена от северноафриканските медини: Ели Сааб представи новата си колекция в Париж

Л иванският дизайнер Ели Сааб представи на Седмицата на висшата мода в Париж колекция, вдъхновена от северноафриканските медини, предаде Асошиейтед прес.

Пролетните ревюта висша мода във френската столица навлязоха в третия си ден, в който Дженифър Лопес се погрижи силата на моделите от подиума да се съчетае с тази на ВИП публиката. Певицата и актриса зареди с енергия Пале дьо Токио, като пристигна в последния момент за шоуто на Ели Сааб.

С пелерини с флорални мотиви и дръзко деколте, Лопес се възхищаваше от първия ред на творенията на Сааб, докато ярки ритми съпровождаха блестящата ода за Маракеш.

В колекцията си ливанският дизайнер залага на класическа мода - в пясъчен тюл, небесен люляк, бледо розово, с арабски мотиви. Дългите рокли от шифон и креп създават усещане за безвремие, без да се съобразяват със сезонните тенденции, отбелязва Асошиейтед прес.

