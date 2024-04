"Царството на духовете": Какво не знаем за мита за подземния свят

М итът за подземния свят, подобно на мита за изгубения рай и световния потоп, е универсален. Култури от цял свят, в миналото и настоящето, силно разделени и без привидно никакъв исторически контакт са вярвали в това мистериозно царство.

Християнската версия на мита и еврейският вариант, са много познати на западното общество, но гърците, египтяните и маите вярват в собствената си версия на този мит. В Atlantis: The Antediluvian World (“Атлантида - светът преди Потопа” - бел. ред.) Игнейшън Донъли твърди, че универсалният мит за изгубения рай се отнася до реално място, но той не споменава подземния свят.

Царството на духовете

Гърците вярвали, че подземният свят е реално място, на което малцина късметлии, благословени от боговете, могат да се осмелят да посетят. Например Одисей, в стремежа си да се върне при жена си и семейството си на остров Итака след Троянската война, посетил подземния свят, срещайки се с духовете на баща си и мъртвия Ахил. Нещо повече, те са вярвали, че подземният свят се намира в далечния запад, отвъд стълбовете на Херакъл, някъде, където слънцето продължава да грее, след като вече е залязло над Гърция.

Olympus: The Fall of the Giants (Battle of the Titans) pic.twitter.com/YTafuoIIiv — Leo (@villagrippa) March 22, 2023

Ад на земята?

Хадес е тълкуван от съвременните учени и от самите древни гърци като подземен свят. Възможно ли е подземният свят в действителност да не е бил свят буквално под краката ни, а земя, толкова очевидно ниска в сравнение с други земи, че заслужава да бъде наречена подземен свят? Няма думи, които да опишат идеята за земя под морското равнище.

"Разликата между почти точната и точната дума е наистина голяма – тя е като разликата между светулката и светкавицата." С тези думи на Марк Твен историци коментират ситуацията с подземния свят.

The Return of Persephone, by English painter Frederic Leighton (1891). Leeds Art Gallery. pic.twitter.com/RuuOTPGc7r — WikiVictorian (@wikivictorian) August 11, 2021

„Подземен свят“ земя, разположена под морското равнище

Има убедителни доказателства, които предполагат, че сух и обитаем басейн под морското равнище е съществувал едновременно със съвременния човек, а именно Карибите. Второ, Карибите са точно там, където древните гърци са “създали” подземния свят - някъде в далечния запад, отвъд Атлантическия океан. Карибският басейн съдържа в себе си изкоп, който наподобява бездна, която присъства на видно място в много гръцки митове.

The End of the World (the Great Day of His Wrath) by John Martin, 1851-53. pic.twitter.com/ZZqVODpITU — Archaeology & Art (@archaeologyart) May 24, 2022

“Земя на живота” и “земя на смъртта”

В Одисеята, мит, датиращ от героичната епоха на Гърция, Омир описва подземния свят като мрачно царство на починали духове и сенки. Въпреки това, в митове, които разказват за събития, случващи се в далечното минало, Хадес е описван, като фигура, съжителстваща с живите.

Възможно ли е тази трансформация на Хадес от царството на живите в царството на мъртвите в митологията и литературата да съответства на реална промяна във физическото царство?

Ако Хадес или гръцкият подземен свят и Карибският басейн бяха едно и също, тази драматична промяна в начина, по който е изобразен Хадес ще се обясни така – това е била земя на живите преди катаклизма, който формира Карибско море и се превръща в земя на мъртвите след това. Тълкуван по този начин, Хадес първоначално е бил реално и физическо място, претърпяло ужасен катаклизъм, в който безброй души действително са намерили смъртта си.