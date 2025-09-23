Любопитно

В първите 15 вечери от старта на новия телевизионен сезон NOVA води убедително

„Игри на волята“ води с огромна преднина пред втората телевизия в класацията

23 септември 2025, 15:35
В неделната вечер NOVA стартира поредното предаване от есенния телевизионен сезон – дългоочаквания Big Brother.

Сред хиляди кандидати в социалния експеримент влязоха петнадесет цветни и различни участници. Поредица от мисии ще разкрият истинската им същност. Според официалните пийпълметрични данни, през всички петнадесет вечери от началото на сезона, NOVA доминира над конкуренцията, привличайки най-висок аудиторен дял сред телевизионните зрители в активна възраст (18-59 години). Втората телевизия в класацията е с далеч по-малка аудитория по същото време.

В седмия сезон на най-екстремната телевизионна надпревара „Игри на волята“ всичко е различно. Войната на племената се разгаря с пълна сила, а зрелищните битки на Арената, непредсказуемите обрати, изключителните предизвикателства и неочакваните стратегии очакват участниците на всяка крачка. Тази седмица воините ще се сблъскат с нова порция изпитания за духа и тялото, които ще тестват волята и желанието им за победа.

Тази неделя (28 септември) предстои и началото на поредното заглавие от есенния телевизионен сезон на NOVA – „Пееш или лъжеш“. В третия сезон на музикалното шоу любимият водещ Димитър Рачков и панелът от детективи Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов тръгват по следите на забавлението, за да срещнат зрителите с поредица артистични участници. Дали те имат истински талант, или са умели лъжци на сцената, ще опитат да разберат едни от най-големите имена на българската музикална сцена. Началото тази неделя в 20:00 ч. ще даде Азис, а след него своите умения на сцената на предаването ще тестват Софи Маринова, Братя Аргирови, Преслава, Графа, Дара, Фики, Йорданка Христова, Владо Зомбори, Орлин Павлов, Михаела Маринова и Петя Буюклиев

