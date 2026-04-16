В деня на вота по NOVA: “Изборът на България: Решението си Ти!“

Четири специални формата, осем информационни емисии и данни от три социологически агенции в изборния ден

16 април 2026, 16:12
Т ази неделя българските граждани определят представителите в 52-ото Народно събрание. Вярна на ангажимента си да предоставя точна и проверена информация, NOVA ще осигури пълно покритие и задълбочен поглед към всичко важно в деня на вота. Екипът на медията подготвя четири специални формата с прецизни анализи, експертни коментари и интересни срещи, осем емисии на Новините на NOVA и данни от три социологически агенции.

В удълженото издание на сутрешния блок „Събуди се“ с „Изборът на България“ за първи път ще се срещнат водещи от различни измерения. Марина Цекова ще си партнира с Ахинора – първия български AI генериран инфлуенсър. Форматът ще продължи до 12:00 ч. и ще проследи началото на изборния ден, както и гласуването на основните политически лидери. Специални гости в студиото ще бъдат певицата и участничка в „Като две капки вода“ Емилия, четиримата приключенци от предаването „Изживей България“, писателят Георги Бърдаров, инфлуенсърката Александра Богданска, митрополит Антоний, актьорът Къци Вапцаров, психологът Ани Владимирова и климатологът Симеон Матев.

Новините на всеки кръгъл час в сутрешния сегмент са поверени на Мина Илиева. Ситуацията в едночасовата обедна емисия (12:00 ч.), а след това и тази следобед (15:00 ч.) ще представи Невена Василева. Най-важното от изборния ден ще обобщи Ани Салич в централната емисия на Новините на NOVA от 19:00 ч.

В 13:00 ч. започва форматът „Ти решаваш“ с водещ Даниела Тренчева, който ще предложи включвания от изнесени студиа в четири български града. Юлия Наева ще отиде в Русе, където ще разкаже вдъхновяващата история на баща, продължил делото на покойния си син, и ще разговаря с един от авторите на проекта „3 кила култура“ – Ивайло Ненов. На морския бряг в Бургас Христо Калоферов ще се срещне с певицата Тони Димитрова и рибарите от Ченгене скеле. В Пловдив Александър Костадинов ще потърси паралел между уроците на историята и бъдещето, което зависи от нас, а негови гости ще бъдат пианистът и участник в Hell’s Kitchen Евгени Генчев и инфлуенсърката Джулиана Гани. Любо Огнянов ще се срещне с един от най-разпознаваемите варненци в морската ни столица – рапъра Явор Янакиев – 100 KILA, а след това ще влезе в подводницата „Слава“. В студиото на NOVA в София Даниела Тренчева ще разговаря с участника от „Като две капки вода“ Виктор Тодоров и неговото семейство. Владо Карамазов ще погледне избора през фотографския си обектив, а изборите на сърцето ще коментира кардиологът Светлин Цонев.

Лора Крумова ще продължи да следи динамиката на изборния ден от специално изнесено студио в сърцето на София в „На фокус: Изборът на България“. В центъра на предаването ще застанат българските избиратели. Какви са нагласите на сънародниците ни у нас и в чужбина? За разочарованията и страховете, очакванията и надеждите - гледайте веднага след Новините в 15.00 ч.

Ще успее ли страната ни да излезе от политическата безизходица след осмия опит за съставяне на редовен кабинет в рамките на едва пет години? Отговорите на тези и още въпроси ще потърсят водещите Мира Иванова и Виктор Николаев в специалния вечерен формат „Изборът на България: Решението си Ти!“, който започва в 17:00 ч. Николай Дойнов ще обяви първите прогнози. Първи ще бъдат представени резултатите от екзитпола на социологическа агенция „Тренд“. В изборния ден зрителите на NOVA ще проследят обществените нагласи още с прогнозните данни от социологическа агенция „Мяра“. След това в изборната нощ центърът за обществени и политически изследвания и проучвания „Галъп интернешънъл Болкан“ ще очертае разпределението в 52-рия парламент. Междувременно Лора Инджова ще предава директно от изнесеното студио на NOVA в центъра на столицата, където ще ни срещне с ексклузивни събеседници. Анализите и коментарите в „Изборът на България: Решението си Ти!“ ще продължат до полунощ.

Нова Броудкастинг Груп дава възможност на българите да проследят най-важното от парламентарните избори на всички свои платформи – в телевизионния ефир на NOVA и NOVA NEWS, в ефира на радио NOVA NEWS, както и в сайтовете Nova.bg, Vesti.bg, Dariknews.bg. Бърз достъп до най-важните новини осигурява и мобилното приложение на NOVA, с което потребителите могат да се информират за всичко важно и актуално. Новините на NOVA могат да бъдат открити и във Facebook, Instagram, X, Telegram, TikTok и Viber.

Сигнал за бомба в училище в София

Сигнал за бомба в училище в София

Бившият вратар на

Бившият вратар на "Арсенал" и "Ливърпул" Алекс Манингер загина при нелепа катастрофа

Разстреляха скандален бизнесмен насред Париж

Разстреляха скандален бизнесмен насред Париж

Жена изхвърли над $160 000 от балкон след скандал с мъжа си

Жена изхвърли над $160 000 от балкон след скандал с мъжа си

Нови напомняния от НАП за данъчните декларации

Нови напомняния от НАП за данъчните декларации

Nissan е извадил завода си в Съндерланд на тезгяха

Nissan е извадил завода си в Съндерланд на тезгяха

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“
Ексклузивно

Кристалина Георгиева предупреди за „тежки времена“

Преди 21 часа
МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга
Ексклузивно

МВФ алармира за ситуация като след Втората световна война с дълга

Преди 17 часа
Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин
Ексклузивно

Европол удари балкански наркокартел с тонове кокаин

Преди 19 часа
САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол
Ексклузивно

САЩ няма да удължат дерогацията за руския петрол

Преди 19 часа
Звездата от „Американски пай“ Шанън Елизабет се присъедини към OnlyFans

Звездата от „Американски пай“ Шанън Елизабет се присъедини към OnlyFans

Любопитно Преди 11 минути

52-годишната актриса обещава нефилтрирано съдържание и по-секси визия, докато продължава благотворителната си дейност

Русия осъди полски военнопленник на 13 години затвор

Русия осъди полски военнопленник на 13 години затвор

Преди 31 минути

Това е пореден случай, в който Москва налага присъда на чуждестранен боец, третиран като „наемник“

<p>ЕК обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение</p>

Европейската комисия обвини Русия в тероризъм и престъпно поведение

Свят Преди 2 часа

5000 украинци, пострадали от руски обстрел, са били приети за спешно лечение в 22 страни от ЕС

Новата визуална идентичност на KINO NOVA с номинация от престижните GEMA Awards

Новата визуална идентичност на KINO NOVA с номинация от престижните GEMA Awards

Любопитно Преди 2 часа

Журито на европейските награди отличи филмовия канал за креативност и дизайн

Може ли Иран да наложи такси за Ормузкия проток

Може ли Иран да наложи такси за Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

Иран не е ратифицирал Конвенцията на ООН по морско право

Нови законови промени срещу "делата-шамари"

Нови законови промени срещу "делата-шамари"

България Преди 2 часа

Законопроектът предвижда ранно прекратяване на стратегически дела, използвани за натиск и сплашване.

От терена до червения килим: Най-добре облечените футболисти преди Световното

От терена до червения килим: Най-добре облечените футболисти преди Световното

Любопитно Преди 2 часа

Световното първенство през 2026 г. наближава, а звезди като Роналдо, Меси и Неймар вече диктуват тенденциите извън терена. Вижте кои са най-стилните футболисти, които превръщат висшата мода и стрийт стайла в свое второ игрище

Годзила атакува Ню Йорк: Първи подробности за „Godzilla Minus Zero“

Любопитно Преди 2 часа

Представиха първия трейлър на „Godzilla Minus Zero“, който пренася екшъна в Ню Йорк две години след събитията в „Minus One“. Режисьорът Такаши Ямазаки обяви Imax премиера през ноември, по-голям бюджет и завръщане на оцелелите герои в продължението

Иран спира износа на нефтохимически продукти

Иран спира износа на нефтохимически продукти

Свят Преди 3 часа

Мярката цели стабилизиране на вътрешния пазар след нарушения в производството

ПРБ: Подпомагаме усилията на МВР да противодейства на изборните нарушения

ПРБ: Подпомагаме усилията на МВР да противодейства на изборните нарушения

България Преди 3 часа

До момента са иззети 1 млн. евро при акции на МВР срещу купуването на гласове, съобщи преди дни и.д. главен секретар Георги Кандев

Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Преди 3 часа

Трейлърът на драмата „As Deep as the Grave“ разкри как изкуствен интелект „възкреси“ Вал Килмър за последна голяма роля. С подкрепата на семейството му, технологията връща покойната легенда на екрана в етичен проект, който променя Холивуд

„Точка на пречупване“: Колапсът на Гълфстрийм е много по-близо, отколкото подозирахме

„Точка на пречупване“: Колапсът на Гълфстрийм е много по-близо, отколкото подозирахме

Свят Преди 3 часа

Ново изследване разкрива, че най-песимистичните климатични модели са най-реалистични, като се очаква забавяне на Гълфстрийм с до 58% до края на века

Зеленски получи награда за смелостта, проявена по време на войната с Русия

Зеленски получи награда за смелостта, проявена по време на войната с Русия

Свят Преди 3 часа

"Те воюват за сигурността на цяла Европа и я защитават с живота си"

От работохолици до царе на дивана: Класация на зодиите по мързел

От работохолици до царе на дивана: Класация на зодиите по мързел

Любопитно Преди 3 часа

Когато липсва движение, тялото започва да се натоварва повече

Когато липсва движение, тялото започва да се натоварва повече

Любопитно Преди 3 часа

Иновативното колело за раздвижване Helix VitalBike ви позволява да тренирате ръцете и краката едновременно

ЕК одобри 334 млн. евро временна помощ за български енергоемки дружества

ЕК одобри 334 млн. евро временна помощ за български енергоемки дружества

Свят Преди 3 часа

Комисията отбеляза, че помощта е свързана с реинвестиране на половината получена помощ в мерки за намаляване на въглеродното замърсяване

Всичко от днес

От мрежата

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблеми при Кане Корсо

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Йоанна Темелкова шпионира Зуека, показа ателието му в Испания

Edna.bg

Рая Пеева: В „Чайка“ се докоснах до една от най-великите си роли

Edna.bg

Ужас! Застреляха съдия по време на мач в Еквадор

Gong.bg

НА ЖИВО: Септември - Спартак Варна, съставите

Gong.bg

Андрей Гюров: Болници у нас използват „вратички в закона”, за да печелят повече

Nova.bg

Сигнал за бомба в столично училище

Nova.bg