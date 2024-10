Учените планират да използват диаманти, за да охладят Земята

М огат ли диамантите наистина да бъдат отговор на глобалната климатична криза? Въпреки че идеята може да звучи странно, ново проучване, публикувано от учени от Института за атмосферни и климатични науки към ETH Цюрих. Изследователите са тествали различни аерозоли за охлаждане на Земята, когато са установили, че повече от всеки друг, диамантите могат да се окажат по-ефективни.

Този екип, който включва климатолози, метеоролози и учени, занимаващи се с изучаване на Земята, създаде модел, който показа положителни резултати.

Според техния анализ изстрелването на пет милиона тона диамантен прах в стратосферата всяка година, в продължение на 45 години, би могло да охлади планетата ни с впечатляващите 1,6°C.

Глобалните температури се повишават с тревожни темпове и може би няма да е достатъчно само да намалим въглеродните си емисии. И изглежда не сме достатъчно разтревожени от променящите се тенденции и модели на сезоните и климата. Съгласно Цел 13 на устойчивото развитие (ЦУР) целта за постигане на нулеви въглеродни емисии е поставена за 2050 г. Но при сегашните темпове това може да отнеме повече от 30 години.

Експертите признаха, че трябва да направим нещо повече от намаляване на въглеродните емисии и предложиха решение, известно като слънчево геоинженерство - техника, която включва впръскване на отразяващи частици или аерозоли в атмосферата, за да се отрази слънчевата светлина обратно в космоса. Дълго време се смяташе, че основният вариант за този метод е серният диоксид, тъй като при изригване на вулкани той се отделя по естествен начин и води до охлаждане на Земята чрез отразяване на слънчевата светлина. Изкуственото впръскване на серен диоксид обаче е свързано с големи недостатъци - то може да предизвика киселинни дъждове, да увреди озоновия слой и да наруши метеорологичните модели.

Целта на новото проучване е да се намери по-добра алтернатива от серния диоксид за този процес. Избрани са калцит, диамант, алуминий, силициев карбид, аназа и рутил и е създаден 3D модел. Този модел се фокусира върху определени фактори, като например способността за отразяване на светлината, колко дълго частиците могат да останат в атмосферата и дали се слепват, ако са изложени достатъчно дълго в атмосферата.

