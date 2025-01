​Доналд Тръмп очаква 11-о внуче

Най-малката дъщеря на американския президент Доналд Тръмп – Тифани съвсем скоро ще го дари с 11-о внуче. Тифани, която Доналд споделя с втората си съпруга Марла Мейпълс е в 6-ия месец, но подкрепи баща си по време на инаугурацията му на 20 януари.

За повода в чест на 47-ия президент на САЩ, както и на бъдещия вицепрезидент Джей Ди Ванс във Вашингтон, Тифани облече дълго велурено лилаво палто и беше сред най-стилните гости на събитието.

За вечерния бал 31-годишната

бъдеща майка заложи на много красива и ефирна бледо синя рокля.

January 20th, 2025 the evening of my dad’s @realDonaldTrump inauguration as the 47th President 🩵& marking 6 months pregnant with my first child 🤍 pic.twitter.com/MgnTlg19dZ