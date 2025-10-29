Любопитно

"Това ме ядоса“: Франки Мюниц разкри защо не е говорил с Хилари Дъф от 22 години

Двамата се запознават още като тийнейджъри, когато кариерите им се развиват почти паралелно

29 октомври 2025, 12:06
"Това ме ядоса“: Франки Мюниц разкри защо не е говорил с Хилари Дъф от 22 години
Източник: Getty Images

З вездата от „Малкълм“ Франки Мюниц изясни защо не е разговарял с Хилари Дъф вече повече от две десетилетия. В скорошен епизод на „The Joe Vulpis Podcast“ актьорът разказа какво се е случило между двамата.

„Станахме наистина, наистина добри приятели“, споделя 39-годишният Мюниц за началото на приятелството си с Дъф. „Имахме страхотни отношения дълго време.“

Двамата се запознават още като тийнейджъри, когато кариерите им се развиват почти паралелно. Дъф, днес на 38 години, добива популярност с „Лизи Макгуайър“ през 2001 г., докато Мюниц стартира в „Малкълм“ година по-късно. Те стават толкова близки, че актьорът от „Stay Alive“ дори се появява като себе си в епизод от втория сезон на „Лизи Макгуайър“.

Според Мюниц, отношенията им се променят след един неочакван разговор с майката на Дъф.

„Бях на снимачната площадка на ‘Лизи Макгуайър’, в гримьорната на Хилари, а майка ѝ беше там“, спомня си той. „Майка ѝ ме попита: ‘Знаеш ли какво ще правиш това лято?’ Отговорих ѝ: ‘Да, ще снимам филм, в който играя Джеймс Бонд младши .’“

Актьорът твърди, че майката на Дъф веднага попитала дали филмът има женска главна роля — и на следващата сутрин Хилари вече била избрана за ролята.

По думите му, той се е надявал звездата от „Смолвил“ Кристин Крук да изиграе неговата екранна партньорка Натали Конърс. „Майка ѝ ми каза: ‘Познай какво? Ще прекараме лятото заедно — тя ще бъде в ‘Коди Банкс’ с теб. Подписаха договора снощи.’“

„Излишно е да казвам, че не бях във възторг. И не защото не исках да е Хилари“, уточнява Мюниц. „Не знам колко да разкривам… вече казах твърде много.“

Той признава, че се е чувствал „много тъжен, когато майката на Хилари идваше на снимачната площадка“, и разкрива, че от последния ден на снимките на „Агент Коди Банкс“ не е разменил нито дума с Дъф.

„Не съм ѝ казал нито дума оттогава. Такава е истината“, казва той. „Никой не знае за историята ми с Хилари Дъф.“

Звездата от „Моето куче Скип“ обаче признава, че съжалява, задето е позволил приятелството им да приключи по този начин. „Съжалявам, че не останах приятел с нея, защото имахме прекрасно приятелство дълго време и позволих на майка ѝ... това ме ядоса“, признава Мюниц. „Бих искал да се срещна с нея“, добавя актьорът, който днес се занимава и с автомобилни състезания. „Бих искал дори да поговорим за това, защото съм сигурен, че тя не знае нищо от това, което се е случило.“

През годините и двамата продължават с успешни кариери. Актрисата от „Younger“ наскоро обяви „дългоочакваното си завръщане към музиката“ след 10-годишна пауза. В същото време Мюниц подготвя дългоочакваното възраждане на „Малкълм“, което ще се излъчи по Disney+ догодина.

„Казаха ми да не публикувам това още, но после си спомних за тематичната песен“, написа той в X миналата седмица, споделяйки снимка с колегите си Джъстин Берфийлд и Кристофър Мастърсън.

„Просто съм твърде развълнуван — нямам търпение всички да видите новите епизоди. Липсват ми братята ми“, добави той.

Източник: nypost.com    
Франки Мюниц Хилари Дъф Малкърм Агент Коди Банкс
