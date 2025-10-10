Това е търговска тайна: В кои дни се продават най-евтините самолетни билети

В секи, който планира пътуване, се надява да намери страхотна оферта за самолетни билети. Следенето на цените, регистрацията за промоции и ранното резервиране са стандартни стратегии, но истинският ключ към спестяването на пари може да бъде изборът на правилните дни на заминаване.

Кои са най-печелившите дни за полети?

Според експерта Доун Морууд, съсобственик на Cheap Deals Away, най-бюджетните дни за летене са вторник и сряда. По това време търсенето намалява, тъй като повечето хора искат да летят през уикенда, което автоматично увеличава цените за събота и неделя.

Повечето туристи резервират полетите си в края на седмицата, така че авиокомпаниите повишават цените си в тези дни. Ако можете да бъдете гъвкави с датите си, струва си да проверите цената на билета за поне три дни - и обикновено средата на седмицата предлага същите маршрути, но по-евтини.

Експертът обсъжда и популярната идея за ранно резервиране. Много хора резервират билети 8-10 месеца предварително, мислейки си, че това е най-добрият начин да спестят пари.

Но често се случва няколко седмици преди заминаването цената да падне със стотици долари. Да, динамичното ценообразуване зависи от търсенето: ако търсенето е по-ниско, цената на билета може да намалее още повече, когато е по-близо до датата на заминаване.

Това означава, че ранното резервиране не винаги гарантира най-добрите условия - струва си да следите промените в цените.

Въпреки че през седмицата често е по-евтино, твърде късното резервиране също е свързано с рискове. Ако чакате до последния момент, може не само да се окажете с „прекалено завишени“ цени, но и да се сблъскате с ограничена наличност.

И също така - с нисък избор по отношение на дати и места в кабината. В крайна сметка - в хотелите или трансферите цените може да са по-високи, а изборът е ограничен.

Експертът препоръчва следните срокове:

За кратки полети до Европа - резервирайте 6-8 седмици преди заминаване.

За пътувания на дълги разстояния - 8-12 седмици.

Такива условия ви позволяват оптимално да комбинирате достъпна цена, опции за места в самолета и достатъчно време за подготовка за пътуването. Ако намерите добър билет във вторник или сряда на желаната дата, не отлагайте резервацията.

Именно в тази комбинация - средата на седмицата + правилното разстояние до датата на пътуване - се крие тайната на печелившия полет.

Подобни препоръки помагат полетите да станат по-достъпни, дори без ежедневно наблюдение на цените или абонаменти за промоции.

Ключът е да бъдете малко гъвкави и да се стремите към средата на седмицата. В комбинация с оптималното време за резервация, можете не само да намалите разходите, но и да се подготвите за пътуване без стрес.