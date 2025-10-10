Любопитно

Това е търговска тайна: В кои дни се продават най-евтините самолетни билети

Всеки, който планира пътуване, се надява да намери страхотна оферта за самолетни билети

10 октомври 2025, 22:00
Това е търговска тайна: В кои дни се продават най-евтините самолетни билети
Източник: iStock

В секи, който планира пътуване, се надява да намери страхотна оферта за самолетни билети. Следенето на цените, регистрацията за промоции и ранното резервиране са стандартни стратегии, но истинският ключ към спестяването на пари може да бъде изборът на правилните дни на заминаване.

Кои са най-печелившите дни за полети?

Според експерта Доун Морууд, съсобственик на Cheap Deals Away, най-бюджетните дни за летене са вторник и сряда. По това време търсенето намалява, тъй като повечето хора искат да летят през уикенда, което автоматично увеличава цените за събота и неделя.

Повечето туристи резервират полетите си в края на седмицата, така че авиокомпаниите повишават цените си в тези дни. Ако можете да бъдете гъвкави с датите си, струва си да проверите цената на билета за поне три дни - и обикновено средата на седмицата предлага същите маршрути, но по-евтини.

Експертът обсъжда и популярната идея за ранно резервиране. Много хора резервират билети 8-10 месеца предварително, мислейки си, че това е най-добрият начин да спестят пари.

Кои дестинации да посетим през 2025 г.
14 снимки
Алмати Казахстан
Андамански и Никобарски острови Индия
Бекия Сейнт Винсент и Гренадини
Боливия

Но често се случва няколко седмици преди заминаването цената да падне със стотици долари. Да, динамичното ценообразуване зависи от търсенето: ако търсенето е по-ниско, цената на билета може да намалее още повече, когато е по-близо до датата на заминаване.

Това означава, че ранното резервиране не винаги гарантира най-добрите условия - струва си да следите промените в цените.

Въпреки че през седмицата често е по-евтино, твърде късното резервиране също е свързано с рискове. Ако чакате до последния момент, може не само да се окажете с „прекалено завишени“ цени, но и да се сблъскате с ограничена наличност.

И също така - с нисък избор по отношение на дати и места в кабината. В крайна сметка - в хотелите или трансферите цените може да са по-високи, а изборът е ограничен.

Почивка през 2025 г.? Посъветвайте се с хороскопа си
12 снимки
Египет бедуини
остров Бали
Алания Турция
Серенгети Танзания

Експертът препоръчва следните срокове:

  • За кратки полети до Европа - резервирайте 6-8 седмици преди заминаване.
  • За пътувания на дълги разстояния - 8-12 седмици.

Такива условия ви позволяват оптимално да комбинирате достъпна цена, опции за места в самолета и достатъчно време за подготовка за пътуването. Ако намерите добър билет във вторник или сряда на желаната дата, не отлагайте резервацията.

Именно в тази комбинация - средата на седмицата + правилното разстояние до датата на пътуване - се крие тайната на печелившия полет.

Подобни препоръки помагат полетите да станат по-достъпни, дори без ежедневно наблюдение на цените или абонаменти за промоции.

Ключът е да бъдете малко гъвкави и да се стремите към средата на седмицата. В комбинация с оптималното време за резервация, можете не само да намалите разходите, но и да се подготвите за пътуване без стрес.

Източник: rbc.ua    
Евтини полети Самолетни билети Спестяване на пари Дни за летене Резервиране на полети Гъвкавост в датите Динамични цени Съвети за пътуване Оптимално време за резервация Пътуване без стрес
Последвайте ни

По темата

Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

Германия издирва българин за сексуално насилие над дете

Великобритания, Франция и Германия искат да възобновят преговорите за ядрената програма на Иран

Великобритания, Франция и Германия искат да възобновят преговорите за ядрената програма на Иран

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата

Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата

Около 200 000 души са се завърнали в северната част на Ивицата Газа

Около 200 000 души са се завърнали в северната част на Ивицата Газа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Силен взрив във военен завод за експлозиви в Тенеси

Свят Преди 1 час

Взривната вълна е била почувствана на километри

а

Мелания Тръмп: Водя директен диалог с Путин за съдбата на украинските деца

Свят Преди 2 часа

Тя заяви, че осем деца са били върнати при близките си през последните 24 часа след преговори между нейния екип и представителите на Путин

,

Френски центристки лидер: Макрон ще избере нов премиер през следващите часове

Свят Преди 3 часа

Той каза, че не е останал с впечатлението, че президентът възнамерява да разпусне парламента

Задръстване блокира АМ "Хемус" в посока София

Задръстване блокира АМ "Хемус" в посока София

България Преди 3 часа

Тапата е от машини, тирове и автомобили

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Любопитно Преди 3 часа

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не?

Снимката е илюстративна

Гърция ще придобие 30 бойни хеликоптера Apache от САЩ

Свят Преди 3 часа

Очаква се първите контакти да бъдат направени следващата седмица на международното изложение на армията на САЩ AUSA във Вашингтон

,

Директна отборна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

България Преди 4 часа

Кои двама воини ще напуснат Войната на племената?

„Фермата на Lidl” – образователна градина от ново поколение

„Фермата на Lidl” – образователна градина от ново поколение

България Преди 4 часа

Ново пространство дава на децата знания за устойчивост и здравословен избор при храненето, изграждайки основите на осъзнатото потребление

о

Путин: Тръмп е направил много за мира

Свят Преди 4 часа

Русия и САЩ разбират как да разрешат конфликта в Украйна с мирни средства, но това е сложен въпрос, заяви той

.

Червен код в Гваделупа заради тропическата буря "Джери"

Свят Преди 4 часа

Френските власти въведоха най-висока степен на опасност за карибския остров, очакват се проливни дъждове

,

Граничният пункт "Рафах" между Газа и Египет се очаква да бъде отворен на 14 октомври

Свят Преди 4 часа

Служители на Мисията на Европейския съюз за съдействие по границите ще бъдат разположени там след спирането на огъня

Почина легендарен музикант

Почина легендарен музикант

Свят Преди 5 часа

Басистът и автор на хитове като "Nights In White Satin" е починал неочаквано на 82-годишна възраст

Мина Илиева и Виолета Манчева са новите лица в Новините на NOVA

Мина Илиева и Виолета Манчева са новите лица в Новините на NOVA

Любопитно Преди 5 часа

Те ще водят информационни емисии от 13-ти октомври

,

Доц. Борислав Цеков в Телеграфно подкастът: Рубио и Ванс се борят да наследят Тръмп в Белия дом

Любопитно Преди 5 часа

Доц. Борислав Цеков е най-изявеният изследовател на Тръмп в България

.

Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути

Любопитно Преди 5 часа

Най-малкият пациент в хеликоптера е 3 месечно бебе, което интубирахме, а в кариерата ми – недоносено 700 грама

,

С военни почести: Погребаха граничния полицай, загинал при наводнението в Елените

България Преди 5 часа

Само преди месец Стефан Иванов подал молба за пенсиониране

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

ТЕСТ: тази оптична илюзия разкрива скритото ви лице

Edna.bg

9 евтини суперхрани за отлична памет

Edna.bg

Мишел Платини: Кенан Йълдъз не е най-подходящият №10 за Ювентус

Gong.bg

Съставът на България за срещата с Португалия

Gong.bg

Съдът остави в ареста Благомир Коцев

Nova.bg

Железният Карлос Насар с трета световна титла и нов рекорд в изтласкването (ОБЗОР)

Nova.bg